Adeu a Robert Lewandowski: Hansi Flick pren una decisió i Joan Laporta l’accepta
Hansi Flick vol dosificar millor el davanter polonès per evitar lesions
El golejador polonès del Barça, Robert Lewandowski, va arribar procedent del Bayern de Munic a l'estiu de 2022, el Barça va abonar 50M pel seu fitxatge. Durant una dècada, Lewandowski s'havia convertit en un dels millors ariets del futbol europeu. Les seves xifres amb el Bayern de Munic així ho demostren, el polonès va jugar 375 partits oficials amb l'equip alemany anotant 340 dianes.
Quan va arribar al Barça, alguns veien que el davanter començava a entrar en el declivi de la seva carrera, però res més lluny de la realitat. Va signar per 3 temporades amb opció a una altra en funció del rendiment aportat, Lewandowski complirà amb aquesta la seva quarta temporada al club. Després de dues bones temporades a les ordres de Xavi Hernández, ha estat amb Hansi Flick a la banqueta on ha signat la millor temporada al Barça.
En la passada campanya, el davanter internacional polonès, als seus 36 anys, va acabar anotant 42 gols, uns registres a l'abast de ben pocs. Lewandowski ha rebutjat ofertes astronòmiques procedents del futbol saudita per continuar en el projecte blaugrana. El polonès està completament compromès amb el Barça encara que sap que aquest any jugarà menys per l'enorme competència a la zona atacant.
Hansi Flick vol dosificar Lewandowski
La relació entre el tècnic alemany i el davanter del Barça és magnífica tenint en compte els llargs anys en què han treballat junts. Flick és conscient de la importància del polonès però també és conscient de l'edat avançada del jugador. Flick vol protegir el davanter i evitar que pugui patir lesions recurrents, i per aquesta campanya, el dosificarà molt més.
Amb aquesta decisió, Ferran Torres, que ja va ser titular a Mallorca, pot adquirir molt més protagonisme a l'onze titular. Flick vol assegurar-se que Lewandowski pugui estar al 100% en partits decisius de la temporada. El tècnic alemany vol evitar, per tots els mitjans, la situació viscuda la passada campanya quan Lewandowski es va perdre les semifinals de Champions.
Ferran Torres assumirà un paper més rellevant
Amb la decisió d'Hansi Flick, el beneficiat serà un Ferran que continua endollat amb el gol com ho va estar tota la passada temporada. Ferran Torres està determinat a demostrar que les seves xifres de l'any passat no van ser casualitat i que està plenament preparat per ser el '9' del Barça. Flick també comptarà amb l'ajuda de la nova incorporació, el britànic Marcus Rashford que pot ocupar diverses posicions a l'atac.
Lewandowski és conscient que ja no ho pot jugar absolutament tot com feia en temporades anteriors. Als seus 37 anys, manté intacta la seva qualitat i olfacte golejador però ha de dosificar millor els seus esforços al camp. La competència està servida, fet que hauria de beneficiar l'equip en tots els reptes esportius de la temporada.
