Ni Barça ni Betis, Vitor Roque accepta: es despedeix de LaLiga, ja té nou equip

El Barça viu un moment realment bo després dels esdeveniments de les últimes setmanes. La classificació per a la següent fase de la Champions sense haver d'afrontar la ronda d'octaus és molt positiu per recuperar el to físic que pretén Hansi Flick. Però a més, també és positiu perquè els rivals es vagin desgastant.

A nivell esportiu, tot va sobre rodes i, pel que fa a la planificació, Deco i Laporta ja estan prenent les primeres decisions. Centrats en el llarg termini, un dels primers objectius és resoldre les situacions dels jugadors que no estan rendint com s'esperava. En aquest sentit, la directiva culé sap perfectament que el primer cas a tractar ha de ser el de Vitor Roque.

Vitor Roque està en la corda fluixa

Vitor Roque va arribar al FC Barcelona amb grans expectatives, però no va convèncer ni a Xavi ni a Flick i va haver d'anar-se'n en qualitat de cedit al Betis. Al Benito Villamarín, l'ariet brasiler esperava completar una gran temporada per tornar al Barça. No obstant, després de més de mitja temporada en què només ha aconseguit marcar 4 gols en 20 partits, Pellegrini, entrenador bètic, ha dit prou.

Malgrat el seu talent i projecció, el rendiment de Vitor Roque ha estat deficient a molts nivells i el Betis ha decidit que no exercirà l'opció de compra. Recordem que els andalusos van aconseguir negociar un acord amb el Barça per 25 milions d'euros per quedar-se a Tigrinho en propietat al final de la present temporada. No obstant això, Pellegrini, amb les seves decisions, ja ha deixat clar que no compta amb ell.

Per la seva banda, Flick tampoc té la més mínima intenció de fer-li lloc, així que el més factible sembla ser una sortida. En aquest context, l'interès mostrat recentment per Palmeiras podria accelerar la seva sortida del Barça. El conjunt brasiler ha mostrat el seu desig de repatriar el jove davanter, la qual cosa podria suposar el seu retorn al Brasil i una venda que enriquiria les arques del club català.

El Palmeiras ofereix molts diners per Vitor Roque

La venda de Vitor Roque al Palmeiras podria generar una suma d'aproximadament 28 milions per al Barça. Aquesta quantitat seria clau per a la direcció esportiva, que busca generar ingressos per reforçar altres àrees de la plantilla. Encara que Roque va arribar com una promesa, la seva falta d'adaptació al primer equip ha portat a Deco a considerar la seva sortida com una opció viable.

Amb Palmeiras mostrant un fort interès per Vitor Roque, tot sembla indicar que el davanter brasiler podria tornar al Brasil en el pròxim mercat. Encara que el seu potencial és indiscutible, la sortida del Barça sembla ser la millor opció per al seu desenvolupament i perquè Deco i Laporta recuperin part de la inversió realitzada.