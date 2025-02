Mikel Arteta paga, adeu Barça: 60 milions per deixar KO a Lamine Yamal

Lamine Yamal s'ha consolidat com una de les grans esperances del FC Barcelona. Als seus 17 anys, la joia de La Masia ja ha demostrat un talent descomunal, enlluernant l'afició amb els seus regats i la seva capacitat per decidir partits. En la present temporada, acumula 11 gols i 14 assistències en totes les competicions, deixant clar que el seu sostre encara és desconegut.

L'entorn de Lamine Yamal, clau en el seu desenvolupament

Perquè Lamine Yamal segueixi creixent, el Barça ha de rodejar-lo dels jugadors adequats. Tenir referents com Lewandowski o Pedri al vestidor suposa un impuls per a la seva evolució. No obstant això, el club també necessita reforçar la seva plantilla amb futbolistes que s'entenguin amb ell tant dins com fora del camp.

En aquest context, Nico Williams ha emergit com un objectiu prioritari per a la directiva del FC Barcelona. La seva explosivitat i capacitat de desbordament el converteixen en un complement TOP per a Lamine Yamal. A més, la seva bona relació fora del camp és un factor que podria afavorir la seva integració al Barça.

Mikel Arteta s'avança amb una oferta de 60 milions

Ara bé, la realitat és que el Barça no és l'únic interessat en Nico Williams. Mikel Arteta, tècnic de l'Arsenal, ha mogut fitxa i està disposat a pagar els 60 milions d'euros que estableix la clàusula de rescissió de l'extrem de l'Athletic. Davant la falta d'avançaments en les negociacions amb el Barça, Nico ha començat a escoltar altres propostes.

L'Arsenal busca reforçar el seu atac amb un jugador de les seves característiques, així que l'interès de Mikel Arteta en Nico Williams és ferm. Ja han existit contactes preliminars i el club londinenc està preparat per accelerar l'operació en les pròximes setmanes. L'oferta d'Arteta suposa un seriós obstacle per als plans del Barça.

Nico Williams, cada cop més lluny del Barça i de Lamine Yamal

La falta de moviments per part del Barça ha generat impaciència en Nico Williams. Tot i el seu interès per jugar al Camp Nou, el futbolista no pot esperar indefinidament una oferta formal del club liderat pel seu amic Lamine Yamal. En aquest escenari, la possibilitat d'unir-se a l'Arsenal guanya cada cop més força.

Des de l'entorn de Nico Williams insisteixen que la seva prioritat continua sent el Barça, però la realitat és que les negociacions no han avançat. Amb l'Arsenal pressionant i disposat a pagar la seva clàusula, el temps corre en contra dels catalans. Veurem què succeeix amb l'amic de Lamine Yamal.