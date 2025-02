Confirmat, només vol anar al Barça, Pau Víctor, sentenciat: el seu fitxatge costa 25 M€

Pau Víctor va brillar la passada temporada al filial del Barça, on va destacar com el màxim golejador de la categoria amb 18 gols. Les seves actuacions van cridar l'atenció del club, que va decidir executar l'opció de compra al Girona per tres milions d'euros. Amb la pretemporada en marxa, l'ariet va deixar grans sensacions i semblava destinat a convertir-se en el relleu natural de Robert Lewandowski.

El protagonisme de Pau Víctor s'ha reduït

No obstant això, amb el pas de les jornades, la seva participació en el primer equip ha estat mínima. Hansi Flick ha apostat per altres opcions en atac, i Pau Víctor ha vist com el seu rol s'ha reduït de manera considerable. Mentrestant, Lewandowski continua sent la referència ofensiva, però la seva edat obliga el club a buscar un substitut a mitjà termini.

Davant aquest escenari, la direcció esportiva liderada per Deco i Joan Laporta ha intensificat la recerca d'un '9' contrastat, però que accepti ser suplent. A més, la idea del club català és que també pugui assumir el lideratge golejador en els pròxims anys, una vegada Lewandowski digui prou.

Pau Víctor ja sap qui pot arribar

Entre els noms que considera el club, Jonathan David s'ha convertit en l'opció més segura. La referència ofensiva del Lille, que ja ha demostrat la seva qualitat a la Ligue 1 i en competicions internacionals, només vol jugar al Barça. I per demostrar-ho ha rebutjat altres ofertes de la Premier League amb l'esperança que el club català intenti el seu traspàs.

Jonathan David acaba contracte aquest any i el seu valor de mercat és de 45 milions, però el seu preu de sortida s'ha fixat en 25. Sens dubte, una oportunitat de mercat que podria ser clau per garantir el gol en les pròximes temporades. El seu perfil encaixa amb la idea de joc de Flick i el seu desig de vestir la samarreta culé juga a favor de l'operació.

Un problema per a Pau Víctor?

L'arribada de Jonathan David podria tancar les portes a Pau Víctor. El jove necessita minuts per continuar progressant, i el seu futur dependrà en gran mesura de la decisió que prengui el club en els pròxims mesos. Una cessió a un altre equip de LaLiga podria ser una opció per no frenar la seva evolució.

Mentrestant, la planificació esportiva del Barça continua en marxa. Deco i Laporta han de valorar si aposten pel creixement de Pau Víctor o si, per contra, acceleren la incorporació de Jonathan David. La competència en la davantera està assegurada, i el desenllaç d'aquesta situació marcarà el futur de l'atac català.