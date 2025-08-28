Lucas Vázquez agraeix la seva feina a Xabi Alonso: 'Sense tu no hauria fitxat...'
El lateral gallec seguirà a l’elit del futbol europeu
La sortida de Lucas Vázquez del Real Madrid va ser un d'aquells moments agredolços que deixen empremta
El gallec va complir el seu somni de vestir la samarreta blanca i va viure nits memorables al Santiago Bernabéu
Tanmateix, el club va decidir apostar per Trent Alexander-Arnold i pel retorn de Dani Carvajal, cosa que deixava sense lloc el lateral. El final d'etapa semblava inevitable
El desenllaç es va confirmar amb la informació de Fabrizio Romano: “Lucas Vázquez al Bayer Leverkusen, here we go!”
L'acord està tancat i el jugador ja hauria passat el reconeixement mèdic en secret. Un canvi d'aires que marca l'inici d'un nou capítol a la seva carrera
El gest de Xabi Alonso
El que pocs sabien és que l'operació té un protagonista silenciós: Xabi Alonso. El Bayer Leverkusen va preguntar al tècnic per Lucas i el tolosarra no va dubtar a donar-li les millors referències
A més, el mateix jugador va buscar consell en el seu excompany, i Xabi Alonso li va parlar de la vida a Alemanya i del que significava estar en un projecte tan ambiciós
De fet, si el fitxatge es concreta, Lucas Vázquez podria reconèixer al seu exentrenador una frase molt sincera: “Sense tu no hauria fitxat amb ells”
En concret, això es deu al fet que ha estat la confiança de Xabi Alonso la que ha acabat d'inclinar la balança. El suport d'algú que coneix tant el futbol espanyol com l'alemany ha resultat clau
Una aposta per seguir a l'elit
Lucas Vázquez va tenir opcions d'abandonar Europa. Equips de lligues exòtiques li van posar sobre la taula contractes amb xifres difícils de rebutjar
Tanmateix, el gallec tenia clar que volia seguir competint al màxim nivell. El Leverkusen li ofereix aquesta possibilitat, amb la Champions League com a gran aparador
L'ambició de Lucas Vázquez segueix intacta. Sap que al club alemany haurà de lluitar cada minut, però confia que la seva experiència i versatilitat el converteixin en una peça útil
Pot jugar com a lateral, extrem o fins i tot interior, cosa que sempre ha estat molt valorada pels seus entrenadors
Possible retrobament a la Champions
El destí pot deparar un encreuament curiós. Si el Bayer Leverkusen i el Real Madrid coincideixen a la Champions, Lucas Vázquez podria tornar al Santiago Bernabéu com a rival. Seria un retorn carregat d'emocions
Tot i que en declaracions privades, el gallec hauria dit que preferiria no enfrontar-se mai al club de la seva vida
Malgrat tot, tornar a trepitjar la gespa del Santiago Bernabéu seria un motiu d'orgull. Amb la samarreta del Bayer Leverkusen, Lucas Vázquez vol demostrar que encara té molt de futbol a les seves botes
D'aquesta manera, darrere d'aquesta nova aventura, sempre quedarà l'ombra de Xabi Alonso, l'home que li va acabar obrint la porta d'Alemanya al gallec
