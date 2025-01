Confirmado, el Barça colapsa el mercado de fichajes, 28M€: 'Martín Zubimendi llama...'

El Barça, tras ganar la Supercopa, sigue trabajando en el mercado de fichajes de invierno, que este año se alargará hasta el lunes 3 de febrero de 2025. En este sentido, el Barça, liderado por Joan Laporta, sigue obsesionado con mejorar una plantilla liderada por Hansi Flick que sigue necesitando el fichaje de un pivote como el comer. Martín Zubimendi fue una de las opciones reales del Barça, pero el mediocampista se irá al Arsenal y el Barça confirma que tiene una alternativa cerrada y que es mejor.

A pesar del excelente rendimiento de Marc Casadó, el Barça considera que necesita más 'fondo de armario' y que, por lo tanto, toca acudir al mercado de fichajes de invierno. Martín Zubimendi, mediocampista defensivo de la Real Sociedad, estuvo en la agenda del Barça, pero finalmente acabará fichando por el Arsenal de Mikel Arteta. El Barça, eso sí, no pierde el foco y sigue calificando de 'vital' este mercado de fichajes de invierno: si se cierran fichajes se podrá competir por todos los títulos oficiales.

Martín Zubimendi llegó a tener un preacuerdo verbal con el Barça, pero tras la salida de Xavi Hernández el Barça desactivó los contactos por el centrocampista de la Real Sociedad. Tras el parón de Navidad, Hansi Flick ha extraído una conclusión muy clara y el Barça ya la sabe: será vital y troncal fichar a un pivote durante este mercado. Flick quería observar el progreso de Marc Casadó y de Marc Bernal y considera que serán puntales, pero querría contar con algo más de experiencia y veteranía para un rol secundario.

El Barça dice adiós a Martín Zubimendi, pero Joan Laporta cierra un fichaje todavía mejor

Martín Zubimendi, al igual que Leon Goretzka, fueron opciones para el Barça, pero Flick ya sabe que Laporta no baraja ninguna de estas dos opciones para darle descanso a Casadó. Lo que sí que confirma Joan Laporta es que el Barça fichará y que se llevará, en este caso, a un crack mucho mejor que Martín Zubimendi, aunque de perfil similar. El Barça, como explicamos, dice adiós a un Martín Zubimendi que terminará la temporada en la Real Sociedad y que fichará por el Arsenal este próximo verano que está por venir.

Por todo ello, el Barça, comandado por Joan Laporta, ya se ha puesto las pilas para cerrar un nuevo fichaje que podría colapsar el mercado de fichajes de invierno 2025. Y es que el Barça se ha fijado un objetivo que gustaba mucho desde hace meses y que, para Flick, es mejor que Martín Zubimendi. Para Joan Laporta resulta muy importante cerrar bien un mercado de fichajes convulso, por lo que el fichaje del nuevo Martín Zubimendi, tasado en 28 millones, ha pasado a ser prioritario.

Confirmado, el Barça colapsa el mercado de fichajes, 28M€: 'Martín Zubimendi llama...'

En el Barça gustaba mucho el perfil de Martín Zubimendi, pero su fichaje ha quedado totalmente descartado, pues el español ha llegado a un acuerdo con el Arsenal de Arteta. El Barça no moverá fichar para intentar convencer a Martín Zubimendi, pero sí que acudirá al mercado de fichajes para cerrar una llegada que podría colapsar el mercado de invierno. Joan Laporta ya lo confirma entre sus allegados: "adiós a Zubimendi, fichamos a un pivote todavía mejor".

El Barça creía que no, pero finalmente ha terminado considerando que sí que hará falta fichar a un mediocampista defensivo en este mismo mercado de fichajes de invierno. Martín Zubimendi fue una de las opciones del Barça durante el pasado mercado estival, pero en este todo se ha resfriado y el club ya apuesta por una alternativa todavía mejor.

Esta alternativa no es otra que renovar el contrato del canterano del Barça Pau Prim, que está excluido del filial culer por no querer continuar en el club. El Barça optará por cambiar de estrategia, pues quiere contar con Prim a corto y largo plaza: le ofrecerá un mejor contrato con opciones reales de ser el nuevo Martín Zubimendi. Prim termina contrato a finales de temporada y, tras negarse a renovar, no está disputando minutos con el Barça Atlètic, filial del Barça que milita en Primera Federación.