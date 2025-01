El Barça de Laporta ha sortit reforçat després de guanyar la Supercopa i, per tant, ja torna a acaparar milions de mirades després de golejar al Real Madrid, anteriorment liderat per Zinedine Zidane. Precisament Zinedine Zidane va ser qui va rebutjar el fitxatge d'una jove perla mundial que, llevat de sorpresa d'última hora, fitxarà pel Barça aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern. Aquest jugador, que no va convèncer Zinedine Zidane quan entrenava al Madrid, recorda molt a Pedri i s'unirà al Barça després de ser convençut per Joan Laporta, màxim dirigent del club culer.

Zinedine Zidane va rebutjar, fa algunes temporades, el fitxatge de Yeremay Hernández, atacant del Deportivo de la Corunya, club que milita a Segona Divisió espanyola. Ara el Barça, liderat per Laporta, ha espavilat per tancar a Hernández, que compta amb ofertes de molts clubs de Primera Divisió: ha escollit fitxar pel Barça, està confirmat. Yeremay recorda molt a Pedri, ja que també arribarà al Barça molt jove i després de brillar a la categoria de plata: Laporta ho confirma, Zinedine Zidane el va rebutjar i ara serà culer.