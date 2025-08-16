Confirmat, Andriy Lunin té nou equip: 'Gràcies a Pep Guardiola puc anar al...'
El de Lunin és més a prop que mai gràcies a un moviment de Pep Guardiola
El futur de Andriy Lunin al Reial Madrid ha estat un tema recurrent durant diverses temporades. Tot i el seu gran talent i bones actuacions, l'ucraïnès ha estat el segon porter de l'equip, per darrere de Thibaut Courtois, un dels millors porters de la història. En aquest context, Lunin ha tingut poques oportunitats de brillar com a titular
La situació no sembla canviar, ja que quan Courtois està disponible, és gairebé impensable que Andriy Lunin li prengui el lloc. Tanmateix, la seva qualitat és inqüestionable. I això al mercat de fitxatges es valora
Andriy Lunin és un dels millors porters del món, amb gran agilitat, reflexos impressionants i una capacitat per generar seguretat a la seva línia defensiva. No és estrany que diversos grans clubs europeus s'hagin interessat per ell. I tot i que el seu futur sembla estar a Madrid, tot podria canviar després de la decisió de Pep Guardiola
Pep Guardiola dona una oportunitat a Andriy Lunin, però no al seu equip
Recentment, Andriy Lunin ha estat temptat per alguns dels millors equips del món, però el Manchester United ja s'ha presentat com el club més ferm en el seu interès. L'equip de Rúben Amorim busca reforçar la seva porteria, i Lunin s'ha convertit en una opció atractiva per al futur. Es parla que el United estaria disposat a pagar entre 20 i 25 milions d'euros per tancar el seu fitxatge
Al Manchester United tenen clar que Andriy Lunin és un porter de gran qualitat. De moment no hi ha oferta, però el que sembla haver accelerat tot és un factor clau: la intervenció de Pep Guardiola
La situació de Lunin ha fet un gir inesperat gràcies a un moviment del Manchester City. En els darrers dies, l'equip de Pep Guardiola s'ha interessat fermament a fitxar Gianluigi Donnarumma, el talentós porter del PSG
Donnarumma era l'opció núm. 1 del Manchester United, però l'aparició de Pep Guardiola ho canvia tot. Ara, amb l'arribada del porter italià al City, el camí queda aplanat perquè Andriy Lunin pugui anar a jugar a Old Trafford
L'impacte de Pep Guardiola en aquest procés ha estat crucial. L'interès del City en Donnarumma podria canviar completament el futur d'Andriy Lunin. El Manchester United segueix molt atent a la situació i podria enviar la primera proposta en els pròxims dies; veurem què respon Florentino Pérez
Més notícies: