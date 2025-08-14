Tot canvia amb el que Franco Mastantuono ha confessat sobre el Madrid: 'Kroos era...'
El migcampista argentí de 18 anys Franco Mastantuono confessa i tot canvia al Reial Madrid
Franco Mastantuono, migcampista argentí de 18 anys, ja ha estat presentat com a nou jugador del Reial Madrid, tot i que gaudirà de fitxa de l'equip filial que lidera Álvaro Arbeloa. Tot i haver costat 63 milions, el Madrid ha aconseguit inscriure Franco Mastantuono com a jugador del Castilla, de manera que el seu fitxatge no computa en el 'fair play'. S'espera que Franco Mastantuono sí que tingui molt protagonisme amb Xabi Alonso, però el migcampista argentí ha confessat quelcom que era un secret a veus al Reial Madrid.
Franco Mastantuono porta uns dies entrenant amb el primer equip del Madrid, però encara no havia estat presentat perquè no havia fet els 18 anys, que ha fet avui. Franco Mastantuono ja és jugador blanc a tots els efectes i en la seva presentació ha deixat diversos titulars. Ara bé, el més destacat ho ha dit fora de càmeres: tot ha canviat amb la confessió d'un Franco Mastantuono que podria debutar a LaLiga contra Osasuna.
El Real Madrid va curt d'efectius, per la qual cosa està previst que Franco Mastantuono tingui un paper més aviat de protagonista amb Xabi Alonso. L'entrenador tolosà confia i molt en el talent argentí, que aquest dijous ha fet 18 anys sent presentat al costat de Florentino Pérez, president del Reial Madrid. Franco Mastantuono és un geni dins, però també fora del terreny de joc: ha confessat que, després de la sortida de Kroos del Madrid, l'equip té un greu problema ja confirmat.
Tot canvia amb el que Franco Mastantuono ha confessat sobre el Madrid: 'Kroos era...'
Franco Mastantuono ha estat presentat aquest dijous i ha deixat diversos titulars molt interessants. El migcampista argentí, exfutbolista de River Plate, ha costat 63 milions d'euros i serà madridista, llevat de sorpresa o renovació, fins al juny de 2031. "Leo Messi és el millor jugador del món i no tinc gaire més a dir sobre aquest tema", ha confessat Mastantuono, que també ha tingut paraules per respondre sobre altres temes.
Aquesta no ha estat la declaració més sorprenent de Franco Mastantuono. L'argentí ha confessat i revelat un clar problema actual del Reial Madrid, encara que molts ho vulguin tapar per interessos allunyats del futbol. El Madrid troba molt a faltar Kroos i Florentino Pérez espera que, amb l'arribada de Franco Mastantuono, aquestes mancances quedin una mica més cobertes, almenys a llarg termini.
Franco Mastantuono porta pocs dies entrenant amb Xabi Alonso, però l'argentí s'ha adonat que, tenint en compte el nivell actual i les baixes, serà molt important. De fet, Franco Mastantuono ja ha estat avisat: té molts números de ser titular contra Osasuna en el primer partit de LaLiga de la temporada.
"Arriba al nostre club un dels majors talents que ha sorgit en el darrer temps. Avui donem la benvinguda a Franco Mastantuono. Felicitats perquè es compleix el teu gran somni, el dia del teu 18è aniversari", va explicar Florentino Pérez en la presentació del que ha de ser el nou Kroos del Madrid.
