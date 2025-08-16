Ibrahima Konaté, molt més a prop del Reial Madrid! El que ha passat ho canvia tot
El Reial Madrid accelera el seu interès per Ibrahima Konaté després del que ha fet el Liverpool
El Reial Madrid segueix molt interessat a reforçar la parcel·la defensiva de l’equip. Després del que es va veure l’any passat, Xabi Alonso ha sol·licitat diversos fitxatges en aquesta zona del camp i Florentino ha complert. Així, el president ha tancat les incorporacions de Huijsen, Carreras i Trent, però el més important és que encara queda mercat i podria haver-n’hi més
El gran somni del Reial Madrid és Ibrahima Konaté. La idea del club blanc és esperar fins a l’estiu del 2026, quan Konaté acaba contracte amb el Liverpool, per aconseguir la seva incorporació a cost zero. Això sí, les urgències del Reial Madrid en defensa podrien precipitar el seu traspàs
Florentino Pérez està disposat a pagar diversos milions perquè així sigui, però fins ara el Liverpool s’havia mostrat reticent. Ara, contra tot pronòstic, la situació ha canviat, i l’arribada d’Ibrahima Konaté al Bernabéu aquest estiu és més possible que mai
Els últims moviments del Liverpool obren la porta a Ibrahima Konaté
En les últimes hores tot ha canviat. Ibrahima Konaté està molt més a prop del Reial Madrid després dels últims moviments del Liverpool. L’equip anglès ha fitxat el central Giovanni Leoni procedent del Parma per 35 milions d’euros
I no només això, sinó que també segueix de prop Marc Guéhi. Dos centrals per reforçar ja l’equip que permetrien la sortida d’Ibrahima Konaté aquest mateix estiu
El fitxatge de Giovanni Leoni, un prometedor defensor de 18 anys, per 35 milions d’euros, és una clara senyal que el Liverpool està preparant el futur de la seva defensa. A més, l’interès en Marc Guéhi, actual capità del Crystal Palace, reforça la idea que el club anglès està buscant alternatives a Ibrahima Konaté. Aquests moviments podrien facilitar la sortida del central francès rumb al Reial Madrid
El Reial Madrid es posiciona per fitxar Ibrahima Konaté
Davant d’aquesta situació, el Reial Madrid es mostra atent i preparat per actuar. Tot i que el seu pla inicial era esperar fins al 2026 per fitxar Konaté sense cap cost, els recents moviments del Liverpool han accelerat els temps. El club blanc està disposat a negociar amb el Liverpool per tancar el traspàs aquest mateix estiu
Ibrahima Konaté, per la seva banda, ha mostrat el seu interès a unir-se al Reial Madrid. Tot i que el Liverpool ha intentat renovar el seu contracte, el central francès sembla decidit a canviar d’aires. Aquesta disposició del jugador podria facilitar les negociacions entre ambdós clubs
