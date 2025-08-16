Confirmado, Andriy Lunin tiene nuevo equipo: 'Gracias a Pep Guardiola puedo ir al...'

El futuro de Andriy Lunin en el Real Madrid ha sido un tema recurrente durante varias temporadas. Pese a su gran talento y buenas actuaciones, el ucraniano ha sido el segundo portero del equipo, por detrás de Thibaut Courtois, uno de los mejores guardametas de la historia. En este contexto, Lunin ha tenido pocas oportunidades de brillar como titular.

La situación no parece cambiar, ya que cuando Courtois está disponible, es casi impensable que Andriy Lunin le quite el puesto. Sin embargo, su calidad es incuestionable. Y eso en el mercado de fichajes se valora.

Andriy Lunin es uno de los mejores porteros del mundo, con gran agilidad, reflejos impresionantes y una capacidad para generar seguridad en su línea defensiva. No es extraño que varios grandes clubes europeos se hayan interesado por él. Y pese a que su futuro parece estar en Madrid, todo podría cambiar tras la decisión de Pep Guardiola.

Pep Guardiola le da una oportunidad a Andriy Lunin, pero no en su equipo

Recientemente, Andriy Lunin ha sido tentado por algunos de los mejores equipos del mundo, pero el Manchester United se ha presentado ya como el club más firme en su interés. El equipo de Rúben Amorim busca reforzar su portería, y Lunin se ha convertido en una opción atractiva para el futuro. Se habla de que el United estaría dispuesto a pagar entre 20 y 25 millones de euros para cerrar su fichaje.

En el Manchester United tienen claro que Andriy Lunin es un portero de gran calidad. De momento no hay oferta, pero lo que parece haber acelerado todo es un factor clave: la intervención de Pep Guardiola.

La situación de Lunin ha dado un giro inesperado gracias a un movimiento del Manchester City. En los últimos días, el equipo de Pep Guardiola se ha interesado firmemente en fichar a Gianluigi Donnarumma, el talentoso portero del PSG.

Donnarumma era la opción nº1 del Manchester United, pero al aparición de Pep Guardiola lo cambia todo. Ahora, con la llegada del portero italiano al City, el camino queda allanado para que Andriy Lunin pueda ir a jugar a Old Trafford.

El impacto de Pep Guardiola en este proceso ha sido crucial. El interés del City en Donnarumma podría cambiar por completo el futuro de Andriy Lunin. El Manchester United sigue muy atento a la situación y podría enviar la primera propuesta en los próximos días; veremos qué responde Florentino Pérez.