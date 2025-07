Oportunitat d'or, del Bernabéu al Camp Nou: Luis Enrique n'és el responsable

El Barça encara no ha tancat el seu mercat de fitxatges. Després de les incorporacions de Joan García i Roony Bardghji, el club català continua buscant reforçar la parcel·la ofensiva amb un extrem de primer nivell.

Tot i comptar amb noms com Lamine Yamal i Raphinha a les bandes, Hansi Flick està convençut que necessita més alternatives ofensives per competir en totes les competicions.

I per sorpresa de tothom, Luis Enrique té la clau per desbloquejar aquesta operació. L'entrenador del PSG, que acaba de guanyar la Champions League després de molts anys intentant-ho, té total llibertat per prendre decisions a la plantilla parisenca. I ara, sembla que està disposat a fer diversos canvis importants.

El PSG sota el comandament de Luis Enrique

Luis Enrique ha aconseguit el màxim èxit amb el PSG, però ara el seu objectiu és ajustar la plantilla a les seves necessitats. Les darreres setmanes, ha decidit apartar del grup dos jugadors de nivell internacional: Carlos Soler i Marco Asensio.

Tots dos estan entrenant amb el filial del PSG mentre busquen una sortida, ja que el tècnic asturià no compta amb ells per a la propera temporada.

Aquesta decisió ha obert la porta perquè altres clubs interessats a fitxar aquests jugadors puguin fer els seus moviments. El Barça, que continua buscant un reforç per a l'atac, ha començat a mirar la plantilla del PSG per veure si alguna d'aquestes opcions podria encaixar.

Marco Asensio, una oportunitat per al Barça

El nom que ha tornat a sonar amb força a les oficines del Camp Nou és el de Marco Asensio. L'exjugador del Real Madrid sempre ha estat a l'òrbita del Barça, però fins ara mai s'havia materialitzat el seu fitxatge.

Ara, amb l'exmadridista fora dels plans de Luis Enrique i el Barça buscant un extrem de qualitat, la situació podria canviar.

Marco Asensio, amb la seva experiència a l'elit, la seva capacitat per jugar per banda i centre, i el seu gran xut, podria ser el reforç ideal que el Barça necessita.

A més, la seva arribada a un cost relativament baix, donada la situació contractual amb el PSG, el converteix en una opció atractiva per al club català.

El Camp Nou, el seu proper destí

Amb la pressió de Luis Enrique al PSG i la necessitat del Barça de reforçar l'ofensiva, Marco Asensio podria trobar el seu futur al Camp Nou.

Tot i que no està clar si el fitxatge es concretarà, l'interès del Barça és més que real. Els pròxims dies podrien definir si Asensio es converteix en una de les noves incorporacions de Hansi Flick.