Vol tornar, però Marcus Rashford li tanca la porta: Deco n'és el responsable

El Barça ha confirmat aquest dilluns el seu tercer reforç per a la temporada 2025/26: Marcus Rashford. L'extrem anglès aterra a la Ciutat Comtal procedent del Manchester United, club que ha acceptat cedir el jugador per una temporada amb una opció de compra valorada en 30 milions. El seu fitxatge ha estat una petició directa de Hansi Flick, que exigia un perfil capaç d'adaptar-se tant a les bandes com a la posició de davanter centre.

Amb l'arribada de Marcus Rashford, el tècnic alemany guanya verticalitat, profunditat i versatilitat ofensiva. Es tracta d'un futbolista amb experiència internacional i rendiment provat en grans escenaris, que ara busca recuperar el seu millor nivell al Camp Nou. Des del cos tècnic s'espera que la seva presència elevi la competitivitat de l'atac i doni alternatives tàctiques a un equip en plena reconstrucció.

Deco volia altres opcions abans d'acceptar Rashford

Tot i que Hansi Flick tenia clar que volia Rashford, el director esportiu Deco va valorar durant setmanes altres possibilitats per reforçar el front ofensiu. Entre els noms que va considerar amb més insistència hi havia Nico Williams, objectiu que finalment es va descartar per raons econòmiques, i Luis Díaz, el cost elevat i la situació contractual del qual van refredar la negociació. Ambdós perfils encaixaven en la idea d'un extrem elèctric i desequilibrant, però les condicions del mercat van obligar a canviar de rumb.

En paral·lel, també es va estudiar el retorn de Xavi Simons, un vell conegut de La Masia que, després de brillar a Leipzig, encara no troba una destinació definitiva. El jove mitjapunta neerlandès havia mostrat la seva disposició a tornar a Barcelona, fins i tot prioritzant aquest desig davant d'altres ofertes. Tanmateix, la direcció esportiva no va fer el pas i va preferir atendre primer les necessitats més immediates de l'entrenador.

Simons volia tornar, però Flick i Deco ja havien decidit

L'RB Leipzig ha taxat Xavi Simons en 70 milions d'euros, una xifra que el Barça no està disposat a assumir aquest estiu. Malgrat el talent del jugador i la seva il·lusió per tornar a vestir la samarreta blaugrana, el cost i la manca d'espai en el sistema de Flick han pesat més. Amb la cessió de Rashford ja tancada, el club considera coberta aquesta plaça en la rotació ofensiva, almenys per ara.

Deco, conscient que no pot arriscar amb grans despeses, ha preferit una cessió amb opció de compra raonable abans que una inversió milionària. Rashford no només ofereix rendiment immediat, sinó que permet posposar decisions sense comprometre l'equilibri econòmic. En aquest context, el fitxatge de Simons queda descartat, almenys en aquesta finestra de traspassos.