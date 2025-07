Oficial, Franco Mastantuono parla amb Xabi Alonso, demana que 1 crack marxi del Madrid

Franco Mastantuono, davanter argentí de 17 anys, s'ha reunit amb Xabi Alonso per decidir el seu futur més immediat al Reial Madrid. Franco Mastantuono vol provar-se amb el Madrid durant la pretemporada, però s'ha posat en contacte amb Xabi Alonso per conèixer la seva opinió, ja que hi ha molta competència a la davantera. El mercat de fitxatges està al roig viu i Franco Mastantuono sap que el Reial Madrid es vol reforçar abans de la pretemporada: parla amb Xabi Alonso i demana pas.

El futur de Franco Mastantuono era incert a Madrid, però, després de parlar amb Xabi Alonso, tot ha quedat molt clar. Franco Mastantuono començarà el curs amb el Reial Madrid i Xabi Alonso li ha promès que serà important, sobretot perquè Jude Bellingham estarà uns 3 mesos de baixa després d'operar-se. Amb la baixa del migcampista anglès, Xabi Alonso considera que Franco Mastantuono i Arda Güler guanyaran pes a l'equip, però la idea de l'entrenador és començar apostant per l'argentí.

Franco Mastantuono acaba d'arribar al Reial Madrid, però se sent amb força per 'demanar' una venda. Franco Mastantuono tenia moltes ofertes, sobretot de grans clubs com el PSG, per la qual cosa el Reial Madrid li haurà de donar veu i vot en alguns moments de la temporada vinent. Ara que el mercat de fitxatges està obert, Franco Mastantuono ha demanat la sortida de Dani Ceballos, que té molt avançat el seu fitxatge pel Betis de Sevilla.

Franco Mastantuono vol ser important en els esquemes de Xabi Alonso i així ho ha comunicat a club i entrenador. El Reial Madrid apostarà per Franco Mastantuono, mentre que tancarà la venda de Dani Ceballos, que ja té un acord amb el club bètic per a les pròximes tres temporades oficials. Mastantuono li ha guanyat la partida a un Ceballos que espera que la seva sortida al Betis es completi ben aviat: no vol tornar a treballar amb Xabi Alonso, tampoc a la pretemporada.