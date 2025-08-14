Franco Mastantuono, centrocampista argentino de 18 años, ya ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid, aunque disfrutará de ficha del equipo filial que lidera Álvaro Arbeloa. A pesar de haber costado 63 millones, el Madrid ha logrado inscribir a Franco Mastantuono como jugador del Castilla, por lo que su fichaje no computa en el 'fair play'. Se espera que Franco Mastantuono sí que tenga mucho protagonismo con Xabi Alonso, pero el centrocampista argentino ha confesado algo que era un secreto a voces en el Real Madrid.

Franco Mastantuono lleva unos días entrenando con el primer equipo del Madrid, pero todavía no había sido presentado porque no había cumplido los 18 años de edad, que ha cumplido hoy. Franco Mastantuono ya es jugador blanco a todos los efectos y en su presentación ha dejado varios titulares. Ahora bien, lo más destacado lo ha dicho fuera de cámaras: todo ha cambiado con la confesión de un Franco Mastantuono que podría debutar en LaLiga contra Osasuna.

El Real Madrid va corto de efectivos, por lo que está previsto que Franco Mastantuono tenga un papel más bien de protagonista con Xabi Alonso. El entrenador tolosarra confía y mucho en el talento argentino, que este jueves ha cumplido 18 años siendo presentado al lado de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Franco Mastantuono es un genio dentro, pero también fuera del terreno de juego: ha confesado que, tras la salida de Kroos del Madrid, el equipo tiene un grave problema ya confirmado.

Todo cambia con lo que Franco Mastantuono ha confesado sobre el Madrid: 'Kroos era...'

Franco Mastantuono ha sido presentado este jueves y ha dejado varios titulares muy interesantes. El centrocampista argentino, exfutbolista de River Plate, ha costado 63 millones de euros y será madridista, salvo sorpresa o renovación, hasta junio de 2031. "Leo Messi es el mejor jugador del mundo y no tengo mucho más que decir sobre este tema", ha confesado Mastantuono, que también ha tenido palabras para responder sobre otros temas.

Esta no ha sido la declaración más sorprendente de Franco Mastantuono. El argentino ha confesado y revelado un claro problema actual del Real Madrid, aunque muchos lo quieran tapar por intereses alejados del fútbol. El Madrid echa mucho de menos a Kroos y Florentino Pérez espera que, con la llegada de Franco Mastantuono, estas carencias queden un poco más cubiertas, al menos a largo plazo.

Franco Mastantuono lleva pocos días entrenando con Xabi Alonso, pero el argentino se ha dado cuenta de que, teniendo en cuenta el nivel actual y las bajas, será muy importante. De hecho, Franco Mastantuono ya ha sido avisado: tiene muchos números de ser titular contra Osasuna en el primer partido de LaLiga de la temporada.

"Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que surgió en el último tiempo. Hoy le damos la bienvenida a Franco Mastantuono. Felicidades porque se cumple tu gran sueño, en el día de tu cumpleaños número 18", explicó Florentino Pérez en la presentación del que debe ser el nuevo Kroos del Madrid.