De Brasil al Barça per asseure Jules Koundé: nova perla, 35 M€, Deco s'ho pensa

Deco ha hagut de prendre una sèrie de decisions força complicades aquests últims anys i no totes han estat recolzades per l'afició. De totes maneres, el Barça està sortint de la seva crisi econòmica gràcies a les gestions de la directiva. A més, malgrat no poder fer grans fitxatges, hi ha hagut incorporacions de molt nivell.

Paral·lelament, la plantilla ha fet un salt pel que fa a qualitat i Jules Koundé és l'exemple perfecte d'això. Sota les ordres de Hansi Flick, aposta personal de Deco i Laporta, l'equip està jugant molt bé. Ara, l'interès en un crack del Brasil farà que el francès hagi d'esforçar-se el doble.

Les gestions de Deco

Deco va arribar fa diversos anys a la directiva culer i des de llavors ha hagut de fer malabars amb els diners per poder mantenir-se al més alt. De fet, ell, Joan Laporta i la resta de companys han aconseguit que el Barça estigui en la regla 1:1 del Fair Play financer. Tot i així, part dels aficionats s'han mostrat descontents per la impossibilitat de fer grans fitxatges com altres conjunts.

Ara que la plantilla està en el seu millor moment i que l'economia comença a reflotar, toca veure quins ajustos cal fer. En principi, Jules Koundé és intocable, però les informacions filtrades per Sport indiquen que molt aviat podria tenir companyia. Segons la font citada anteriorment, el Barça està interessat en un lateral dret del Flamengo.

El defensor del qual s'està parlant és Wesley, qui ha cridat l'atenció de diversos conjunts europeus de primer nivell. Amb un valor de mercat de 9 milions, el lateral de 21 anys s'ha consagrat com un dels futbolistes més rellevants de l'equip brasiler. Si finalment les converses amb el Barça es tornen un fet real, Jules Koundé haurà de donar el màxim per mantenir el seu lloc.

Wesley, competència per a Jules Koundé

El Flamengo no deixarà que Wesley abandoni l'equip per menys de 30-35 milions, un preu molt per sobre del seu valor de mercat. L'alta taxació del brasiler demostra que el club confia molt en ell i en la seva projecció. Deco, que ha de prendre una decisió, podria posar-se en contacte aviat per conèixer les condicions de primera mà.

Jules Koundé sembla intocable en aquests moments perquè és una peça clau al Barça, però la competència pot ser alta. Haurem de seguir de prop els moviments de Deco i veure què acaba succeint. El que sembla evident és que Héctor Fort no té el nivell necessari i acabarà sortint: Wesley apunta a ser el nou suplent de Koundé.