Oficial, acord total, Pau Cubarsí ja té nou soci: Flick dona llum verda, TOP

Pau Cubarsí s'ha convertit en un dels millors centrals de LaLiga i molt probablement del món malgrat la seva curta edat. Xavi Hernández va veure alguna cosa especial en ell i va decidir donar-li l'oportunitat de disputar partits amb el primer equip. El de Terrassa, segur de la seva decisió, va continuar donant-li continuïtat fins que es va assentar en l'onze titular.

El Barça compta amb la millor pedrera del món i casos com el de Pau Cubarsí serveixen per reforçar la idea que el que hi ha a casa és el millor. De fet, els de la Ciutat Comtal s'han estalviat molts diners amb incorporacions com les de Cubarsí, Lamine Yamal o Balde. La Masia funciona de meravella, cosa que permet executar altres operacions: Flick ja ha donat llum verda a l'arribada d'un nou central.

L'elegit de Flick per acompanyar Pau Cubarsí

Flick va arribar al Barça fa uns mesos després de la decisió de la directiva de destituir l'antic dirigent, Xavi Hernández. L'alemany està seguint amb el projecte que ja hi havia al club i els resultats estan sent sorprenents. Tots els futbolistes estan donant el millor d'ells mateixos i Pau Cubarsí és un bon exemple.

A poc a poc, Pau Cubarsí ha anat millorant i, encara que al principi cometia alguns errors totalment normals tenint en compte la falta d'experiència, ha demostrat que és dels millors. Amb diversos grans d'Europa darrere d'ell, el central català ha renovat amb el FC Barcelona fins al 2029, dos anys més que els que figuraven en el seu anterior contracte. L'altra posició de central porta en joc diversos mesos, però el canterà és l'únic indiscutible i totalment irremplaçable.

Hi ha hagut diversos rumors sobre què passaria amb la defensa si Ronald Araújo se'n va, però ja s'ha clarificat tot. Mundo Deportivo afirma que Jonathan Tah ha escollit el Barça i ha deixat de banda la resta d'ofertes. Deco i Flick es van reunir amb el defensa alemany fa mesos i sembla que l'operació va de meravella.

Jonathan Tah i Pau Cubarsí: Flick troba la seva parella de confiança

El contracte de Jonathan Tah amb el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso finalitza aquest estiu, per la qual cosa s'unirà al Barça, teòricament, en uns mesos. Se sap que és l'opció favorita de Flick i la seva incorporació és exactament el que vol: un central robust i amb recursos. Tot apunta que Pau Cubarsí comptarà amb el suport d'un nou company en la 2025-26.

Mentrestant, Jonathan Tah seguirà defensant la defensa del Leverkusen amb èxit, i Pau Cubarsí farà el mateix al FC Barcelona. Juntament amb Íñigo ha format una parella molt sòlida, demostrant que la combinació de joventut i experiència funciona. Flick ho sap i, en part, per això ha apostat per Tah.