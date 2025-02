Michel demana 3 fitxatges del Barça per al seu Girona: 'Pablo Torre i 2 més'

Molt s'ha parlat de Pablo Torre i de la seva possible sortida durant el mercat d'hivern, però finalment s'ha quedat a la plantilla. Això sí, Hansi Flick no ha canviat d'idea sobre el seu rol a pesar de la decisió del migcampista de descartar diverses ofertes. El càntabre està tenint un protagonisme marginal al Barça: en aquest 2025 amb prou feines ha disputat 106 minuts de joc.

Pablo Torre va decidir quedar-se al Barça a pesar de la insistència d'alguns clubs com el Porto i el Bournemouth anglès. Els lusitans van ser els més insistents, però Pablo Torre no va voler ni parlar d'una possible sortida. El càntabre ha tingut bones actuacions sempre que ha jugat, arribant a marcar 4 gols i donar 3 assistències.

Està clar que Pablo Torre ha despertat l'interès de diversos equips: la seva joventut, talent i visió de joc fan que sigui una peça que agrada molt a molts destins. El Girona, en el qual el càntabre ja va estar cedit la temporada passada, es posiciona clarament per fer-se amb els seus serveis el pròxim estiu. Míchel, l'entrenador dels catalans, hauria demanat la seva incorporació per reforçar la seva medul·lar, però no és l'únic jugador del Barça que desitja incorporar.

Míchel demana 3 fitxatges del Barça per al Girona

El Girona va començar la temporada amb certes dubtes, però el rendiment de l'equip de Míchel ha anat de menys a més. Ara mateix estan lluitant a LaLiga per ficar-se en posicions europees. Míchel està satisfet amb el rendiment de la seva plantilla, però vol fer-la més competitiva incorporant certs jugadors.

El primer d'ells seria Pablo Torre, que amb prou feines compta per a Hansi Flick, però hi ha més. I és que Míchel també pretén intentar la incorporació de Pau Víctor i Ansu Fati. Cap d'ells té minuts al FC Barcelona, així que el Girona podria ser un bon destí per als tres.

Míchel vol a Pablo Torre, Ansu Fati i Pau Víctor al Girona

La situació d'Ansu Fati és coneguda per tots: Flick no compta amb ell i així li ho ha fet saber. Ansu és conscient que haurà de sortir del FC Barcelona si vol rellançar la seva carrera i disposar de minuts, i el Girona de Míchel podria ser un possible destí. El Barça no posarà problemes a la seva sortida el pròxim estiu, ja sigui en forma de traspàs o de cessió.

Pau Víctor és el tercer reforç que Míchel hauria demanat per al seu Girona el pròxim estiu. El jove davanter va sorprendre a tots durant la gira americana del Barça amb els seus gols, però Hansi Flick amb prou feines li ha donat minuts. La seva progressió passa per disposar de més temps de joc i poder demostrar tot el potencial que atresora.

Davant tal escenari, Míchel creu que els tres futbolistes citats podrien augmentar la competitivitat de la plantilla i tenir més alternatives en les rotacions. Pablo Torre, Ansu Fati i Pau Víctor elevarien el nivell competitiu des del primer minut. Veurem qui arriba finalment al Girona.