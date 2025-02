Joan Laporta somia amb un fitxatge TOP: Ferran Torres té l'última paraula

Ferran Torres ha emergit com una peça clau en el Barça durant la temporada 2024-2025. Tot i que en el passat es va especular sobre la seva possible sortida, el seu rendiment actual ha silenciat aquests dubtes. Amb actuacions destacades, incloent-hi un hat trick contra el València a la Copa del Rei, ha demostrat la seva vàlua en l'esquema de Hansi Flick.

A LaLiga, Ferran Torres ha disputat 16 partits, acumulant 637 minuts al camp. Durant aquest temps, ha anotat 4 gols i ha proporcionat 2 assistències, participant directament en 6 gols per a l'equip. Aquestes xifres reflecteixen la seva capacitat per influir en el joc ofensiu del FC Barcelona sortint des de la banqueta, cosa que reflecteix el seu gran valor per a Flick.

Ferran Torres ha aconseguit guanyar-se la confiança de Hansi Flick, convertint-se en el suplent ideal per a qualsevol de les posicions d'atac. La seva versatilitat li permet adaptar-se a diferents rols ofensius, aportant profunditat i dinamisme a l'equip. No obstant això, malgrat el bon nivell mostrat pel '7', el trident ofensiu del Barça, compost per Lewandowski, Lamine Yamal i Raphinha, manca de recanvis d'igual calibre.

Joan Laporta té un somni, però depèn de Ferran Torres

Malgrat el destacat rendiment de Ferran Torres, el president del Barça, Joan Laporta, té en ment reforçar encara més la plantilla. I el seu principal objectiu és Rafael Leao, estrella de l'AC Milan.

Rafael Leao, representat per Jorge Mendes, ha estat vinculat amb el Barça en diverses ocasions. La bona relació del seu representant amb Joan Laporta ha provocat molts rumors. No obstant això, el seu fitxatge no serà senzill, ja que l'AC Milan valora el jugador en més de 100 milions d'euros.

Davant tal escenari, la possible arribada de Rafael Leao planteja un seriós dilema a Joan Laporta. Sense la sortida de Ferran Torres, seria complicat finançar un fitxatge de tal magnitud. A més, el rendiment actual de Ferran dificulta justificar la seva venda, així que l'operació depèn, exclusivament, del futur del '7' culer.

Ferran Torres ha de decidir

Ferran Torres s'ha consolidat com un jugador essencial per al Barça en la present temporada i la seva contribució ha estat tan significativa que la seva continuïtat sembla gairebé indispensable. Encara que Joan Laporta somia amb incorporar Rafael Leao, la realitat és que, sense la sortida de Ferran, aquesta incorporació resulta complicada.

És per això que Ferran Torres té a les seves mans l'arribada de Rafael Leao. Si decideix sortir del Barça a l'estiu, deixarà espai suficient per al traspàs de Leao. Ara bé, si decideix quedar-se i complir el seu contracte, Joan Laporta haurà de buscar una alternativa més assequible i de menys nivell per complementar la línia ofensiva de Flick.