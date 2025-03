El Barça guanya i Flick li diu a la cara: 'Gràcies per l'esforç, però estàs fora'

El FC Barcelona de Hansi Flick ha aconseguit una important victòria davant l'Osasuna a l'Estadi Olímpic de Montjuïc per 3 a 0. El partit, que en el seu dia va ser ajornat per la inesperada mort de Carles Miñarro, ha servit perquè el vestidor hagi pogut donar-li el merescut homenatge al seu doctor. Però també ha estat molt positiu per a les aspiracions del club català de cara a poder aconseguir el títol de lliga.

A nivell esportiu, els de Flick han mostrat la seva versió més contundent: Osasuna amb prou feines ha tingut opcions d'inquietar la meta de Szczęsny. Això sí, l'aspecte negatiu d'aquesta nit ve marcat per una nova lesió. Dani Olmo ha hagut d'abandonar el camp a la primera meitat després de marcar de penal amb evidents molèsties i és seriós dubte per als pròxims compromisos; una baixa molt sensible.

El Barça es troba a gust davant Osasuna i Flick encerta de nou

La primera meitat del Barça-Osasuna ha servit per presenciar un nou encert de Flick. L'entrenador alemany, que ha assentat a Lamine i Cubarsí en l'onze inicial sense cap temor, ha reconvertit a Ferran Torres en un '9' golejador capaç de suplir Lewandowski. El '7' ha obert la llauna després d'una excepcional passada d'Alejandro Balde i s'ha mostrat realment actiu, fins i tot ha estavellat una falta directa al travesser de Sergio Herrera.

Però més enllà de l'encert de Ferran Torres, Pedri ha tornat a donar una lliçó magistral de com jugar al futbol. Sempre encertat, elegant i ferm en totes les seves decisions, ha aixecat els aplaudiments de Montjuïc en més d'una ocasió. La seva mera presència val or i fa que valgui la pena cada euro de l'entrada.

Al descans, el Barça ja guanyava 2 a 0, i la segona meitat ha estat una prolongació del que s'ha vist en el primer temps. Els de Flick han dominat al seu antull i Lewandowski ha sentenciat després d'una bonica passada de Fermín. Això sí, més enllà del que ha succeït al verd, el futur d'un crack culer sembla estar cada cop més lluny del Camp Nou.

Ronald Araújo, gràcies i adeu

Ronald Araújo ha demostrat un compromís amb el FC Barcelona fora de tot dubte amb la seva presència a la banqueta aquesta nit. El charrúa, que acaba de tornar a Espanya fa poques hores després de viatjar amb la seva selecció, ha demanat expressament formar part de la convocatòria. Flick, després de meditar-ho, ha decidit acceptar i ha inclòs el '4' a la llista de convocats.

Finalment, Ronald Araújo no ha jugat com era previsible, però amb el seu gest queda clar que vol ser important al Barça. Per això ha renovat. No obstant això, Flick sembla tenir altres plans i el central uruguaià no entra entre les seves opcions favorites com ja ha demostrat.

Per començar, cal destacar que Ronald Araújo no és titular. Iñigo Martínez i Pau Cubarsí li han guanyat la partida, i per si fos poc, Eric García sembla que encaixa fins i tot millor en el que busca Flick d'un central. Però a més, els noms de Huijsen i Jonathan Tah no paren de sonar a les oficines del FC Barcelona.

És evident que Flick no tanca la porta a un nou defensa, i en cas de produir-se el fitxatge de Huijsen o Jonathan Tah, el sacrificat hauria de ser Ronald Araújo. La seva nova clàusula de rescissió, de només 65 milions d'euros, sembla una invitació a buscar una sortida. Veurem què succeeix aquest estiu, però el futur d'Araújo no està gens clar malgrat renovar fa poc fins al 2031.