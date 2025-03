Gerro d'aigua freda per al Barça: Ronald Araújo ja té nou equip, irrefusable

L'inici de temporada de Ronald Araújo no va ser l'esperat, ja que una lesió soferta durant la Copa Amèrica li va impedir unir-se a temps amb la resta dels seus companys. Aquesta absència en els primers partits de la temporada el va mantenir allunyat dels terrenys de joc per diversos mesos, cosa que va tenir un impacte en la seva posició a l'equip. Durant aquest temps, altres defensors com Íñigo Martínez van aprofitar l'oportunitat, i Araújo va perdre la seva plaça com a titular.

Ronald Araújo perd la titularitat i sorgeixen rumors sobre la seva sortida

Amb l'arribada de Hansi Flick a la banqueta, el rol de Ronald Araújo dins s'ha vist compromès. El tècnic alemany ha apostat per altres peces en la defensa, com el mateix Íñigo Martínez, cosa que ha disparat els rumors sobre una possible sortida de l'uruguaià. La seva situació, lluny de millorar, ha estat motiu d'especulació, amb molts aficionats i experts qüestionant si encara té un futur al club.

Al gener, la sortida de Ronald Araújo va estar més a prop que mai i diversos clubs d'elit van mostrar interès a fitxar-lo, destacant la Juventus, el Bayern de Munic i l'Arsenal. Aquests equips no van escatimar esforços en intentar convèncer el jugador perquè abandonés el FC Barcelona i s'unís als seus projectes. No obstant això, en un gir inesperat, Araújo va sorprendre a tothom renovant amb el club català fins al 2031.

El FC Barcelona assegura a Ronald Araújo, però el seu futur continua sent incert

La renovació de Ronald Araújo amb el Barça semblava haver tancat qualsevol porta a la seva sortida, però la clàusula de rescissió de 65 milions es presenta assequible. De fet, el seu futur continua sent incert, i és probable que, després de la temporada, es presentin noves ofertes per ell. De fet, la primera proposta ja ha arribat i sembla que serà molt difícil de rebutjar per part de l'uruguaià.

El Liverpool somia amb Ronald Araújo

Al Liverpool estan buscant reemplaçament per a Virgil van Dijk, qui sembla tenir els dies comptats a Anfield, i veuen en Ronald Araújo la peça ideal per enfortir la seva defensa. El central culer encaixaria perfectament en l'esquema del Liverpool, i allà tindria la titularitat assegurada, cosa que no pot garantir el Barça en aquest moment.

El fitxatge de Ronald Araújo pel Liverpool podria ser positiu per a totes les parts implicades. El club català rebria una xifra considerable pel seu traspàs, cosa que podria ajudar a reforçar altres àrees de l'equip, especialment en el lateral dret i en la zona d'atac. Mentrestant, Araújo tindria l'oportunitat de ser titular en un equip TOP de la Premier League, cosa que obliga a acceptar la proposta.