Màxima tensió, el cas Dani Olmo s'acaba: el Barça reacciona amb un fitxatge de 130 M€

Dani Olmo va complir el seu somni l'estiu passat fitxant pel FC Barcelona, un desig que es va concretar amb el seu traspàs des del RB Leipzig per 55 milions. Flick, que va demanar expressament la seva incorporació, li ha donat les claus del centre del camp, i el mitjapunta està demostrant la seva vàlua quan està disponible per jugar. A dia d'avui ja suma 7 gols i 5 assistències en 27 partits disputats: el seu rendiment ha estat excel·lent i la seva adaptació al club no podria ser més positiva.

Tanmateix, més enllà dels mèrits esportius, el tema de la inscripció de Dani Olmo continua sent un maldecap per al Barça. Inicialment, el club català va aprofitar la fitxa lliure de Christensen després de la seva lesió a principis de temporada per inscriure Olmo. No obstant, aquesta inscripció només era vàlida fins al desembre, cosa que va obligar Joan Laporta a buscar solucions perquè el '20' pogués continuar jugant fins al final de la temporada.

El president del FC Barcelona, sempre disposat a buscar alternatives, va aconseguir diversos acords importants, com la venda de llotges VIP, però LaLiga es va negar a acceptar aquestes condicions. Finalment, va ser necessari recórrer al Consell Superior d'Esports (CSD), que va concedir la cautelar a favor de Dani Olmo, permetent-li seguir jugant de manera provisional. La resolució final s'espera abans del 7 d'abril, i encara que al Barça hi ha tranquil·litat, el club ja es cobreix les espatlles amb un possible fitxatge de 130 milions.

El Barça assenyala el substitut de Dani Olmo

Davant aquest panorama, Joan Laporta ha decidit actuar amb previsió i buscar alternatives per si la situació de Dani Olmo no es resol favorablement. El '20' podria cansar-se i marxar del Barça si LaLiga el torna a deixar fora. Per tant, Laporta fa bé estant preparat.

En aquest sentit, el FC Barcelona ha identificat Florian Wirtz, el mitjapunta del Bayer Leverkusen, com un dels possibles substituts. Wirtz està brillant amb llum pròpia a la Bundesliga i el seu talent no ha passat desapercebut. El City sembla ser el principal favorit per fer-se amb els seus serveis aquest estiu, però el Barça no ha llençat la tovallola i continua considerant l'alemany una opció viable.

Això sí, el Leverkusen no el deixarà escapar fàcilment i ja ha taxat Florian Wirtz en 130 milions. L'astre alemany és un dels millors jugadors del món i la seva taxació ho demostra.

Així que, encara que la situació de Dani Olmo continua sent incerta, el Barça ja té un pla de contingència amb Florian Wirtz com a principal objectiu. La pròxima finestra de fitxatges promet ser clau per al futur del club, que haurà de decidir quin rumb prendre depenent de la resolució d'aquest complicat trencaclosques administratiu.