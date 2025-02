Mapi León somriu amb la gran notícia: Es queda al Barça Femení, de moment

La recta final del mercat de fitxatges sempre és intensa, especialment quan es tracta de grans clubs com el Barça Femení. En aquesta ocasió, els moviments d'última hora han estat de gran interès.

Dos jugadores del Barça Femení han estat al centre d'atenció. A pesar de les incerteses que han envoltat el seu futur, Mapi pot respirar tranquil·la per ara, ja que es queda al Barça Femení.

Les sortides d'última hora

L'última jornada del mercat de fitxatges ha estat un remolí de sorpreses. Entre les baixes més destacades es troba la de Keira Walsh, una de les grans estrelles de l'equip. La jugadora anglesa va decidir sortir rumb al Chelsea, un dels majors rivals del Barça a la UEFA Women's Champions League.

Walsh havia manifestat el seu desig de deixar el club i, finalment, ha aconseguit la seva sortida. Sens dubte, aquesta pèrdua suposa un desafiament per al Barça, que haurà d'adaptar-se a la sortida d'una jugadora clau.

Ingrid Engen i el seu futur incert

Un altre nom que va estar a prop de sortir va ser el d'Ingrid Engen. La migcampista noruega no ha aconseguit guanyar-se un lloc fix a l'onze titular sota la direcció de Pere Romeu. Davant la manca de minuts i la incertesa sobre el seu rol a l'equip, Engen va començar a explorar altres opcions.

L'Olympique de Lyon, un dels clubs més poderosos a Europa, va presentar una oferta per ella. No obstant això, segons informa Mundo Deportivo, la proposta del Lyon no va complir amb les expectatives del Barça. El traspàs no es va concretar i, per ara, Engen continuarà a la plantilla del Barça.

Encara que la situació semblava complicada, les notícies recents apunten a un gir en la història. Segons Sport, Engen ha reconsiderat la seva decisió i sembla disposada a quedar-se al Barça.

De fet, s'ha parlat d'una possible renovació del seu contracte, que venç al final d'aquesta temporada. Caldrà esperar per veure com evoluciona la seva situació en les pròximes setmanes.

Mapi León, alleujada i somrient

Enmig de tants canvis, Mapi León ha rebut una gran notícia: Ingrid Engen es queda al Barça Femení, almenys per ara. Mapi està feliç de saber que podrà seguir compartint moments amb Ingrid, tant al camp com fora d'ell. Com a parella, aquesta notícia els permet continuar juntes, cosa que reforça encara més el seu vincle.

L'alegria de Mapi és evident, ja que la presència d'Ingrid a l'equip no només enforteix la moral d'ambdues, sinó que també contribueix a l'estabilitat del grup. Les dues jugadores tenen una relació molt sòlida, i la seva permanència al Barça és una gran notícia per a l'equip, que s'enfronta a importants reptes en la temporada.