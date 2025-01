Oficial, Unai Hernández no se'n va sol: fugida de talent a La Masia, del Barça a l'Aràbia

La direcció esportiva del Barça està en negociacions avançades per traspassar a Unai Hernández a l'Aràbia Saudita. La perla de La Masia, que estava sent el millor del filial amb 9 gols, deixarà uns ingressos aproximats de 5 milions. L'operació està liderada per Ramon Planes, exdirector esportiu del FC Barcelona, que ara ocupa aquest càrrec a l'Al-Ittihad.

Unai Hernández ha sol·licitat no ser convocat més mentre es tanquen els serrells del seu traspàs, cosa que indica la seva sortida imminent del Barça rumb a l'Aràbia. Aquesta venda podria proporcionar un cert alleujament econòmic per al club en aquest mercat d'hivern.

Però a més d'Unai, l'Aràbia Saudita ha entrat amb força a La Masia, i en un obrir i tancar d'ulls poden acabar incorporant a 2 prometedors talents del FC Barcelona.

Unai Hernández, la primera sortida de La Masia rumb a l'Aràbia

La nova perla de La Masia té peu i mig fora de l'entitat dirigida per Joan Laporta. El mitjapunta de Malgrat de Mar, líder del Barça Atlètic, s'ha cansat d'esperar. A els seus 20 anys, Unai Hernández considera haver fet mèrits suficients com per tenir una oportunitat al primer equip, oportunitat que no ha arribat.

Ara, Unai està en converses amb l'Al-Ittihad i el Barça no veu malament la seva sortida, ja que acaba contracte aquest mateix estiu. Des d'inicis de temporada, els agents del jugador i Deco estaven negociant la seva renovació: l'objectiu d'Unai era entrar en dinàmica de primer equip després de demostrar el seu talent.

Tanmateix, Unai Hernández continua amb fitxa del filial, així que el mitjapunta ho té clar: se'n va a provar sort a l'Aràbia. Només una proposta amb projecció real en els plans de Flick podrien fer-li canviar d'opinió. Ara bé, la gran competència en la seva demarcació a la primera plantilla fa inviable aquesta possibilitat.

Unai Hernández no se'n va sol: segon fitxatge de l'Aràbia a La Masia

Al marge del ja comentat cas d'Unai Hernández, el futbol saudita també s'ha interessat per un altre jugador de La Masia, Pau Prim. En aquest cas, l'equip interessat a incorporar el jove canterà és l'Al-Qadisiyah entrenat per Míchel.

Recordem que Pau Prim ha estat comparat en moltes ocasions amb Sergio Busquets i que és una de les majors esperances de La Masia. Tanmateix, la seva negativa a renovar ha provocat la seva desaparició en els plans del club català. Ara gairebé no juga i la seva sortida és qüestió de dies.

Amb Unai Hernández a la rampa de sortida, Pau Prim serà el següent: acaba contracte a l'estiu i sortiria com a agent lliure, així que se n'anirà gratis del FC Barcelona. Míchel, entrenador de l'Al-Qadisiyah, ja li ha estès la mà per incorporar-se al seu projecte. Una llàstima, ja que Pau Prim és el '6' amb més talent de La Masia, però no tots poden arribar a jugar al Camp Nou.