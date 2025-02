Ni Pedri ni Lamine Yamal: Hansi Flick demana el millor '10' d'Europa, Nike paga

Pedri és una de les grans apostes de futur del Barça. El migcampista canari ha renovat recentment el seu contracte fins al 2030, assegurant la seva continuïtat en el projecte blaugrana. La seva visió de joc, la seva precisió en la passada i la capacitat per organitzar l'atac l'han convertit en un pilar fonamental en l'esquema de l'equip.

Des de la seva arribada el 2020, Pedri ha demostrat una maduresa futbolística excepcional. Malgrat les lesions que l'han llastrat en algunes temporades, sempre ha estat una peça clau quan està en plenitud. Amb la seva renovació, el Barça de Flick reforça la base de la seva plantilla amb un jugador que, als seus 22 anys, encara té un enorme marge de creixement.

Lamine Yamal i el seu impacte immediat en el Barça

Lamine Yamal ha irromput en el primer equip del Barça amb un desvergonyiment inusual per a la seva edat. Als seus 17 anys, s'ha consolidat com a titular en l'atac, convertint-se en un dels jugadors més desequilibrants de l'equip. La seva habilitat per al regat, la seva velocitat i la seva capacitat per generar perill l'han catapultat com una de les majors promeses del futbol mundial.

El seu impacte no només ha estat immediat, sinó que també ha estat constant. Ja ha assolit xifres de doble dígit en gols i assistències, demostrant que no és només un jugador amb talent, sinó també amb productivitat. Hansi Flick està encantat amb el seu rendiment, però sap que per aspirar a competir amb els millors necessita més estrelles en la seva plantilla.

Hansi Flick busca un altre talent diferencial i té la resposta

Amb Pedri i Lamine Yamal com a pilars del futur, Hansi Flick vol reforçar encara més l'equip. El tècnic alemany considera que el Barça necessita un altre jugador de talla mundial per potenciar l'atac. Encara que al club han valorat noms com Rafael Leão i Florian Wirtz, la prioritat de l'entrenador és Jamal Musiala.

L'alemany del Bayern és un futbolista amb una capacitat tècnica excepcional. La seva visió de joc, el seu desequilibri en l'un contra un i la seva versatilitat el converteixen en un jugador ideal per a l'estil del Barça. Hansi Flick coneix bé Musiala de la seva etapa a Munic i està convençut que seria un fitxatge diferencial per al club.