Oficial, Joan Laporta activa el seu pla: venda TOP a canvi de 2 fitxatges, Flick accepta

Joan Laporta, president del Barça, ha demostrat ser un líder audaç i estratègic des del seu retorn al club el 2021. Sota la seva direcció, el FC Barcelona ha realitzat moviments significatius en el mercat de fitxatges, buscant equilibrar la competitivitat esportiva amb la sostenibilitat financera. Laporta ha estat clau en la incorporació de jugadors com Dani Olmo i Pau Víctor, a més de promoure el talent de La Masia.

Recentment, i pensant en el futur, Joan Laporta ha dissenyat un pla ambiciós per reforçar la plantilla dirigida per Hansi Flick. Aquest pla implica la venda d'un jugador clau per finançar l'arribada de dos reforços d'alt nivell. El seu objectiu és enfortir l'equip sense comprometre l'estabilitat econòmica del club.

La sortida de Ronald Araújo: primer moviment de Joan Laporta

El jugador seleccionat per Joan Laporta per a aquesta operació és Ronald Araújo, defensor central uruguaià que acaba de renovar el seu contracte fins al 2031. Recordem que la seva clàusula de rescissió anterior era de 1.000 milions i que ara s'ha reduït a 65, cosa que el converteix en un objectiu atractiu per a altres clubs. La Juventus o l'Arsenal ja van estar molt a prop d'aconseguir els seus serveis fa poques setmanes i segur que ho tornaran a intentar un cop finalitzi la present temporada.

Malgrat la seva importància en defensa, Joan Laporta considera que l'adeu de Ronald Araújo podria proporcionar els fons necessaris per dur a terme dos fitxatges de màxim nivell. Aquesta decisió busca equilibrar la plantilla i millorar el rendiment en àrees clau de l'equip. Amb Cubarsí, Iñigo Martínez, Eric García i Jonathan Tah (gairebé fitxat), l'uruguaià és prescindible.

Joan Laporta vol 2 fitxatges amb els diners de Ronald Araújo

Amb els ingressos obtinguts per la possible venda de Ronald Araújo, Joan Laporta té en el punt de mira dues possibles incorporacions: Jonathan Tah i Nico Williams.

Jonathan Tah, defensa central alemany de 28 anys, milita al Bayer Leverkusen i destaca per la seva fortalesa física i capacitat de lideratge. La seva experiència a la Bundesliga i en competicions europees el converteixen en una opció sòlida per reforçar la defensa catalana. A més, queda lliure a l'estiu i, segons els últims rumors, ja té un principi d'acord amb el FC Barcelona per arribar a l'estiu.

D'altra banda, Nico Williams, extrem espanyol de 22 anys que juga a l'Athletic Club, és l'altre gran caprici de Joan Laporta. Nico és conegut per la seva velocitat, habilitat en l'un contra un i versatilitat ofensiva. La seva incorporació aportaria dinamisme i profunditat a l'atac culer.

Flick ha donat el seu vistiplau a aquest pla, reconeixent el potencial dels fitxatges proposats per enfortir l'equip. Flick valora la capacitat de Jonathan Tah per consolidar la defensa i l'aportació ofensiva que Nico Williams podria brindar. La implementació d'aquest pla reflecteix la determinació de Joan Laporta per mantenir el Barça al cim del futbol europeu.