El Barça pren una decisió que afecta Robert Lewandowski: 4 ofertes, un sol destí

El cas de Dani Olmo no ha fet més que reforçar les mancances econòmiques que continuen assetjant el Barça a dia d'avui. Durant diversos mesos s'ha intentat donar la impressió contrària, fingint símptomes de millora que, a la vista està, no són latents. I en aquest escenari, al mandatari no li ha quedat altra que començar a precipitar la presa de decisions, especialment, pel que fa a l'alliberament de massa salarial.

És per això que, segons ha informat Barça Universal, Joan Laporta ha elaborat un pla en les últimes hores que afecta directament Robert Lewandowski. L'ariet polonès està en un moment realment dolç de la seva carrera i s'ha guanyat la renovació automàtica, ja que jugarà més del 55% dels partits d'aquesta temporada. Per tant, sabent que Lewandowski seguirà sí o sí, Laporta té molt clar què fer.

El Barça mou fitxa i Robert Lewandowski ho sap: 4 ofertes, un sol destí

Mentre Robert Lewandowski continuï marcant gols, el FC Barcelona pot aprofitar per fer caixa amb els altres ariets dels quals disposa Flick. Ansu Fati, per exemple, té molts números per sortir, ja que gairebé no juga i podria deixar una bona quantitat de milions a les arques del club català. Ara bé, el que sortirà segur és Vitor Roque.

Joan Laporta ha determinat posar ja a la venda a Vitor Roque un cop retorni de la seva cessió al Benito Villamarín. La veritat és que l'elenc andalús disposa de l'opció d'executar una opció de compra de 25 'kilos', però, per ara, no es preveu especialment possible que això passi. I per quan Tigrinho retorni al Camp Nou, ja sigui a l'estiu del 2025 o del 2026, el president l'està esperant amb les maletes a la porta i 4 ofertes.

Aquesta mateixa font ha informat que no li serà especialment complicat al Barça buscar-li un nou destí a Vitor Roque. De fet, són ja quatre equips els que podrien estar interessats a fer-se amb els seus serveis un cop sigui possible. Tottenham, Newcastle, Crystal Palace i Brentford estarien disposats a pagar 25 milions per Tigrinho.

Vitor Roque es despedeix de Robert Lewandowski

Dada aquesta situació, doncs, el Barça no farà cap lleig a cap oferta que arribi per Vitor Roque. A més, evidentment, es decantaran per aquella que pugui asseure millor a les arques del club. I mancats de recursos econòmics no van especialment a la Premier League.

D'aquesta manera, l'aventura de Vitor Roque al Barça sembla que ja ha arribat a la seva fi i que no hi ha res factible que pugui remediar-ho. El brasiler va arribar abans del previst a Can Barça pels problemes a la davantera que patia el passat curs l'equip de Xavi. I al final li va acabar sortint el tret per la culata.

El gran beneficiat d'aquesta situació és, sens dubte, Robert Lewandowski. A l'ariet polonès se li està començant a acabar la gasolina i una estada més prolongada de Vitor Roque al Barça podria haver-li afectat. De moment, el '9' continuarà sent l'encarregat dels gols per ordre de Joan Laporta.