La decisió de Dani Olmo que ni el Barça ni Laporta podien imaginar: 'Ara vaig a...'

El Barça confirma que Dani Olmo no ha estat inscrit a temps a LaLiga EA Sports i que, per tant, el migcampista de Terrassa no podrà tornar a jugar aquesta temporada. El Barça, això sí, s'acull al fet que la RFEF aprovi la inscripció de Dani Olmo, ja que, segons expliquen fonts del club, es tracta d'un cas de força major. Tot sembla complicat i el ridícul del Barça està a punt de quedar confirmat i, davant aquesta situació tan complicada, 'e-Notícies' us pot explicar que Dani Olmo ha pres una decisió.

El Barça tenia previst tancar la inscripció de Dani Olmo abans del 31 de desembre de 2024, però no es va aconseguir i, per tant, la incertesa s'apodera de la situació. Ara, el Barça insisteix a jugar i esgotar opcions per evitar que Dani Olmo quedi lliure i pugui sortir gratis, però el migcampista egarenc ja ha pres una decisió dràstica. Dani Olmo va ser fitxat durant el passat mercat de fitxatges d'estiu i va costar prop de 50 milions d'euros i, ara, el Barça i Joan Laporta el podrien perdre gratis.

El curiós del cas és que l'egarenc Dani Olmo, format a les categories inferiors del Barça, ha pres una decisió tant dràstica com inesperada. Ni el Barça ni Joan Laporta se l'esperaven, però la decisió de Dani Olmo és la que és i, per tant, haurà de ser acceptada. Dani Olmo està molt tocat i se'l va veure notablement afectat en el primer entrenament de l'any a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, però se sent amb forces per prendre decisions.

Dani Olmo decideix i el Barça i Joan Laporta al·lucinen: la decisió és dràstica i ja ha estat confirmada

El Barça treballa perquè Dani Olmo i Pau Víctor puguin ser inscrits, abans del pròxim 3 de gener, a LaLiga EA Sports. El club culer, liderat per Joan Laporta, s'acull al fet que "va lliurar tota la documentació sol·licitada a temps" i que "només faltaven alguns comprovants d'ingressos bancaris vinculats a l'operació". Ara és LaLiga i la RFEF qui hauran de decidir, però tot sembla indicar que ni Dani Olmo ni Pau Víctor tornaran a vestir els colors del Barça durant aquesta temporada.

Si el Barça no aconsegueix inscriure Dani Olmo, el migcampista egarenc quedarà lliure i tindrà dret a cobrar, de forma íntegra, tot el seu contracte signat durant el passat estiu. En aquest sentit, Dani Olmo només podria tornar a jugar amb un altre club si ho fa en qualitat de fitxatge, ja que el Barça no podria cedir-lo al no tenir-lo inscrit. Dani Olmo ha rebut un seguit d'ofertes per part de grans clubs europeus, però el migcampista culer ha decidit escoltar el Barça i ha pres una decisió ja confirmada.

La decisió de Dani Olmo que ni el Barça ni Laporta podien imaginar: 'Ara vaig a...'

Si Dani Olmo no es mou del Barça i, per tant, no és inscrit a LaLiga EA Sports, no podrà tornar a jugar ni amb el club culer ni amb Espanya. Ni a LaLiga EA Sports ni a la Champions League: Dani Olmo hauria de passar-se els pròxims sis mesos de competició a la graderia, cosa que el deixaria fora de combat. A més, a diferència de Pau Víctor, Dani Olmo sí que té signada una clàusula de sortida, de manera que, en cas de no ser registrat, podria sortir gratis a qualsevol altre club.

LaLiga insisteix i assegura que el Barça "ja no té temps per inscriure Dani Olmo", però Joan Laporta prepara l'últim gran intent per evitar el desastre de l'any. Aquest passa per aconseguir que la RFEF qualifiqui el cas de Dani Olmo de "força major" i que, per tant, entri de facto per aconseguir que LaLiga inscrigui Olmo.

Tot i que existeix aquesta possibilitat, Dani Olmo ha pres una decisió que ni Laporta ni el Barça podien imaginar. I és que, segons ha pogut confirmar 'e-Notícies', Dani Olmo té decidit quedar-se al Barça, encara que això impliqui no tornar a jugar durant els pròxims sis mesos de curs. La decisió per part de Dani Olmo és definitiva: no es vol moure del Barça i, si ha de quedar-se a la graderia, ho farà sense cap mena de problema.