La contundent resposta de Robert Lewandowski al pla de Laporta i el Barça: 'Si...'

Robert Lewandowski s'ha convertit en un dels pilars del Barça des de la seva arribada al club el 2022. Els seus gols i lideratge han estat fonamentals per mantenir l'equip lluitant en totes les competicions. No obstant això, les recents decisions de la directiva encapçalada per Laporta han despertat inquietud en l'ariet polonès.

Laporta té un pla amb Robert Lewandowski

Joan Laporta considera que és el moment perfecte per mirar al futur i iniciar un relleu generacional a la punta d'atac. És per això que la directiva ja està valorant diversos candidats per veure si són capaços d'ocupar el rol que actualment exerceix Robert Lewandowski. Haaland és el gran objectiu, però també sonen amb força Gyökeres, Jonathan David i Alexander Isak.

Sigui qui sigui l'elegit, l'interès de Laporta per renovar el front ofensiu ha arribat a oïdes de Robert Lewandowski, qui no ha trigat a respondre de manera contundent. El '9' del Barça considera que está a un gran nivell i no entén que es dubti del seu rendiment tenint en compte les seves bones xifres golejadores. Sap que ja té 36 anys, però també és conscient que viu un moment dolç, així que ha decidit llançar un ultimàtum per deixar clares les seves intencions.

Robert Lewandowski ho deixa clar a Joan Laporta: "Si..."

Robert Lewandowski entén la necessitat de renovació, però sent que encara té molt a oferir al Barça. Amb contracte vigent fins al 2026, el polonès esperava tancar la seva carrera a Europa liderant els catalans. És per això que ha volgut deixar clares les seves intencions amb un missatge directe que Laporta ja ha rebut.

En concret, Robert Lewandowski ha deixat entreveure que podria considerar la seva sortida si es concreta l'arribada d'un altre '9'. Per a Lewandowski, el seu rol com a líder ofensiu continua sent clau, i la competència directa no seria benvinguda en aquesta etapa de la seva carrera. "Si el club fitxa un altre ariet, me'n vaig", hauria confessat.

Així, Robert Lewandowski no descarta buscar altres opcions si se sent desplaçat dins del projecte liderat per Laporta. Lligues com la MLS o la Saudi Pro League han mostrat interès en el veterà golejador. Aquests destins, més enllà del seu atractiu econòmic, podrien oferir-li un tancament de carrera menys competitiu però igual de prestigiós.

Una solució per al Barça?

Laporta busca equilibrar la necessitat d'assegurar el futur de l'atac sense menysprear la figura de Robert Lewandowski. L'arribada de davanters com Alexander Isak i Victor Osimhen, podria ser presentada com un reforç complementari, en lloc d'un reemplaçament directe. No obstant això, sembla que Lewandowski no està disposat a compartir els seus minuts.

Per tant, la solució ideal sembla seguir amb Robert Lewandowski i buscar un '9' de segona línia. El possible retorn de Vitor Roque, o fins i tot la recuperació d'Ansu Fati poden ser opcions viables. Veurem què succeeix, però el missatge de Lewandowski a Laporta aclareix molts dubtes sobre el que pot succeir.