El Barça toma una decisión que afecta a Robert Lewandowski: 4 ofertas, un solo destino

Lo de Dani Olmo no ha hecho más que reforzar las carencias económicas que siguen acechando al Barça a día de hoy. Durante varios meses se ha tratado de dar la impresión contraria, fingiendo síntomas de mejoría que, a la vista está, no son latentes. Y en este escenario, al mandatario no le ha quedado otra que empezar a precipitar la toma de decisiones, especialmente, en lo que concierne a la liberación de masa salarial.

Es por eso que, según ha informado Barça Universal, Joan Laporta ha elaborado un plan en las últimas horas que afecta directamente a Robert Lewandowski. El ariete polaco está en un momento realmente dulce de su carrera y se ha ganado la renovación automática, pues jugará más del 55% de los partidos de esta temporada. Por lo tanto, sabiendo que Lewandowski seguirá sí o sí, Laporta tiene muy claro qué hacer.

El Barça mueve ficha y Robert Lewandowski lo sabe: 4 ofertas, un solo destino

Mientras Robert Lewandowski siga marcando goles, el FC Barcelona puede aprovechar para hacer caja con los otros arietes de los que dispone Flick. Ansu Fati, por ejemplo, tiene muchos números para salir, ya que casi no juega y podría dejar una buena cantidad de millones en las arcas del club catalán. Ahora bien, el que saldrá seguro es Vitor Roque.

Joan Laporta ha determinado poner ya a la venta a Vitor Roque una vez retorne de su cesión en el Benito Villamarín. Lo cierto es que el elenco andaluz dispone de la opción de ejecutar una opción de compra de 25 'kilos', pero, por ahora, no se augura especialmente posible que eso ocurra. Y para cuando Tigrinho retorne al Camp Nou, ya sea en verano del 2025 o del 2026, el presidente le está esperando con las maletas en la puerta y 4 ofertas.

Esta misma fuente ha informado que no le será especialmente complicado al Barça buscarle un nuevo destino a Vitor Roque. De hecho, son ya cuatro equipos los que podrían estar interesados en hacerse con sus servicios una vez sea posible. Tottenham, Newcastle, Crystal Palace y Brentford estarían dispuestos a pagar 25 millones por Tigrinho.

Vitor Roque se despide de Robert Lewandowski

Dada esta situación, pues, el Barça no va a hacerle ningún feo a ninguna oferte que llegue por Vitor Roque. Además, evidentemente, se decantarán por aquella que pueda sentar mejor a las arcas del club. Y faltos de recursos económicos no van especialmente en la Premier League.

De esta forma, la aventura de Vitor Roque en el Barça parece que ya ha llegado a su fin y que no hay nada factible que pueda remediarlo. El brasileño llegó antes de lo previsto a Can Barça por los problemas en la delantera que padecía el pasado curso el equipo de Xavi. Y al final le acabó saliendo el tiro por la culata.

El gran beneficiado de esta situación es, sin duda, Robert Lewandowski. Al ariete polaco está empezándosele a acabar el fuelle y una estadía más prolongada de Vitor Roque en el Barça podría haberle afectado. De momento, el '9' seguirá siendo el encargado de los goles por orden de Joan Laporta.