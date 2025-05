El Barça el necessita, és millor que Jules Koundé: 'Al Camp Nou per 35 milions'

Ni tan sols el Barça de Flick és perfecte. Els blaugrana han executat un futbol aquest curs d'altíssima entitat, amb una idea clara que, a més de ser efectiva i d'haver donat resultats evidents i lloables als culers, també ha divertit l'espectador. Campions de la Copa i de la Supercopa, amb LaLiga a tir i havent arribat a semifinals de la Champions League. Però, tot i així, han sortit a la palestra algunes mancances.

Precisament a la semifinal es va testimoniar quelcom del que Hansi Flick ja venia alertant fins i tot abans de començar la temporada: falten laterals. Al costat esquerre la situació ha anat tranquil·litzant-se, amb un Alejandro Balde molt titular, però també amb un Gerard Martín in crescendo que ha complert amb escreix quan se l'ha necessitat. No obstant això, un altre gall canta al flanc dret.

Jules Koundé és 'top', sí, però, tot i així, no acaba de ser del tot diferencial en les tasques ofensives. Lògic, tenint en compte que és de naturalesa central. I, a més, per més inri, el seu relleu natural, Héctor Fort, no s'ha acabat de guanyar la confiança del míster.

Per això, el lateral dret s'ha postulat amb fermesa com una de les demarcacions que requereixen de reforç estiuenc amb més afany. I Deco, amb el beneplàcit i, de fet, amb la petició del cos tècnic, ja s'ha posat mans a l'obra.

Varios candidats per ajudar a Jules Koundé

És una voluminosa llista la de candidats que es contemplen per jugar al Barça en aquesta posició a partir de la pròxima temporada (Vanderson, Dodó, Pubill, Andrei Ratiu, Givairo Read...). Des del si del club saben que un fitxatge de primer nivell per al lateral suposaria fer un pas més al front i polir un equip que ja frega la perfecció. Però, com sempre, hi ha el problema dels diners.

Tot i així, faran el possible per poder invertir i reforçar el costat dret de la defensa, amb Jeremie Frimpong com a primeríssima opció, segons ha informat el diari Sport.

Jeremie Frimpong, la il·lusió culer

I és que el jugador neerlandès sap que aquest estiu pot ser el que, al final, faci un pas endavant en la seva carrera. Ja es va relacionar el passat curs amb diversos clubs de l'alta noblesa, però finalment es va quedar al Bayer, on està brillant. I si Jeremie Frimpong acaba marxant de l'equip de les pastilles, la seva prioritat, tal com asseguren mitjans germànics com el Sky Alemanya, és Espanya. Al Real Madrid ja no pot anar, perquè allà aterrarà Alexander-Arnold, així que només queda el Barça.

Així doncs, si des del Barça volen treballar en el fitxatge de Jeremie Frimpong ja saben que hauran d'invertir una quantitat propera als 35 milions d'euros. El lateral té contracte amb el Bayer fins al 2028, però en el seu contracte figura una clàusula de rescissió d'aquestes quantitats. Perquè això pugui produir-se, abans haurà d'haver-hi un parell de vendes. Sense això, es fa inviable i, per tant, haurien d'enfocar el radar cap a altres latituds.

L'estiu de Jeremie Frimpong pot ser molt mogudet. Amb la marxa de Xabi Alonso de Leverkusen campen aires de projecte nou, l'escenari perfecte per buscar nous reptes en llocs llunyans al teutó. Encara que, per descomptat, no descarta continuar al BayArena. I, com dèiem, encara que té ofertes interessants de la Premier League, la prioritat de Jeremie Frimpong és el Barça.