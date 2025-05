A poques hores per al Clàssic de Lliga, el Barça de Joan Laporta ja confirma una notícia bomba vinculada a Andrés Iniesta. El que va ser futbolista del Barça, entre altres equips, tornarà a la disciplina culer abans del Clàssic de lliga, segons ha anunciat l'entitat catalana que presideix Joan Laporta.

L'exfutbolista manxec Andrés Iniesta porta uns quants mesos retirat i, per tant, lluny dels terrenys de joc, però el Barça ja ha confirmat que tornarà a la disciplina culer. Joan Laporta, president del Barça, ha sorprès tothom en anunciar el retorn d'Andrés Iniesta a l'entitat catalana abans del Clàssic, encara que només serà de manera temporal.

Màxima felicitat al Barça: Laporta confirma Andrés Iniesta per al Clàssic

El retorn d'Andrés Iniesta al Barça s'anunciarà per tot el que és alt: l'exfutbolista, ja retirat, tornarà a vestir-se de curt en un Clàssic llegendari que es jugarà a Kobe. Ara bé, Joan Laporta s'ha encarregat de confirmar que no serà un Clàssic qualsevol, ja que Iniesta tornarà a l'illa de Kobe per jugar un partit de futbol sala.

Serà la primera vegada d'Andrés Iniesta a Kobe després de la seva sortida del club japonès, amb qui va jugar durant diverses temporades abans de moure's als Emirats Àrabs.

Andrés Iniesta es torna a vestir de curt: nou Clàssic amb el Barça

L'esdeveniment se celebrarà els dies 24 i 25 de maig al nou Glion Arena de Kobe, recinte amb capacitat per a 10.000 espectadors. El partit reunirà tot tipus de llegendes, entre les quals destaquen Andrés Iniesta, Romario i Saviola. Per part del Reial Madrid, el club blanc comptarà amb la presència de figures de la magnitud de Pepe, Coentrao o Emerson.

Andrés Iniesta, que s'està formant com a entrenador, tornarà a lluir els colors del Barça amb l'equip de llegendes. El manxec ja és un habitual d'aquestes trobades, ja que fa poc va disputar un altre amistós en terres mexicanes, on va formar dupla amb Xavi Hernández.

L'esdeveniment també comptarà amb la presència de jugadors històrics de la secció de futbol sala del Barça com Jordi Torras, Javi Rodríguez, Paco Sedano, Esquerdinha i Fernandao. Hi haurà dues jornades: en la primera, els fans podran gaudir de concursos d'habilitats i de xerrades obertes i, en la segona, se celebrarà el Clàssic entre culers i madridistes.