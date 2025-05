Última hora: Munuera Montero explota i carrega contra el Madrid abans del Clàssic

José Luis Munuera Montero, més conegut com Munuera Montero, ha estat un dels grans protagonistes de l'actualitat futbolística d'Espanya en aquests últims mesos de competició. L'àrbitre de Jaén va estar en el punt de mira per expulsar Jude Bellingham i, posteriorment, va ser acusat de moure relacions i feines en el futbol més enllà de la seva feina principal.

Munuera Montero no xiularà el Clàssic de Lliga entre Barça i Real Madrid, però sí que ha tornat a ser protagonista en les hores prèvies. I és que, després d'una reunió de més de 3 hores entre Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i els àrbitres, Munuera Montero ha esclatat.

Última hora: Munuera Montero explota i carrega contra el Reial Madrid abans del Clàssic

Munuera Montero ha estat un dels àrbitres més perseguits pel Real Madrid i d'això s'ha parlat en la reunió d'aquest divendres entre Louzán i els àrbitres. El Real Madrid s'està passant de la ratlla amb les crítiques emeses per la seva televisió, una cosa que no es vol seguir permetent.

Munuera Montero, escollit portaveu dels àrbitres, ha expressat el seu malestar al president de la RFEF, que ha pres una decisió definitiva i que s'aplicarà a partir d'ara mateix. Munuera Montero ha esclatat i ha parlat en representació de tot el seu col·lectiu: estan farts dels atacs del Madrid, especialment en partits calents.

Munuera Montero es cansa i alça la veu per tots els àrbitres

Cal recordar que Munuera Montero no xiularà el Clàssic d'aquest pròxim diumenge entre Barça i Real Madrid. L'encarregat serà Hernández Hernández, àrbitre canari que ja està sent perseguit per Real Madrid TV, encara que va declarar "no sentir-se afectat per això".

Tot i sortir del punt de mira de forma temporal, Munuera Montero ha volgut expressar els seus sentiments. La RFEF ha actuat de facto i ha anunciat els primers canvis immediats. El primer d'ells serà que els àrbitres deixaran de dur a terme rodes de premsa, com sol succeir en la prèvia de la Copa del Rei i de la Supercopa.

A més, segons ha avançat 'El Chiringuito de Jugones', es durà a terme una campanya amb el Govern d'Espanya per promoure el suport i la protecció del col·lectiu arbitral espanyol.