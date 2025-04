Ni Koundé ni Héctor Fort, el Barça fitxa un altre lateral: És el nou Dani Alves

El FC Barcelona sembla tenir ben coberta la posició de lateral dret, en comptar amb jugadors com Koundé i Héctor Fort. Tanmateix, la realitat és bastant diferent quan s'observen els minuts de joc.

Koundé ha estat titular indiscutible en aquesta posició i ha jugat pràcticament tots els partits, demostrant la seva solidesa defensiva i la seva capacitat per atacar. D'altra banda, Héctor Fort, el jove canterà, ha tingut només aparicions puntuals, cosa que posa de manifest la falta de confiança de Hansi Flick en el costat.

Malgrat el seu gran potencial, l'absència de minuts de joc està limitant el seu desenvolupament. És per això que el Barça ja està treballant en la sortida d'Héctor Fort com a cedit aquest mateix estiu. En aquest sentit, Hansi Flick ha sol·licitat un fitxatge per enfortir la banda dreta.

Els possibles fitxatges per al lateral dret

El FC Barcelona ha estat vigilant diverses opcions per reforçar el costat dret de la defensa en els últims mesos. Jugadors com Jeremie Frimpong, Andrei Ratiu i Vanderson estan en la llista de possibles fitxatges, però en les últimes hores ha aparegut un nom que podria ser una gran sorpresa: Dodô.

El carriler dret de la Fiorentina, qui està brillant a la Serie A, ha cridat l'atenció del Barça per la seva habilitat per defensar amb solidesa i atacar amb profunditat. Alguna cosa molt similar al que feia Dani Alves en la seva època daurada al club català.

La seva versatilitat, velocitat i capacitat de desbordament el converteixen en un reforç ideal per a la banda dreta, i podria ser la resposta a les necessitats de Hansi Flick. Dodô és el carriler que busca el Barça.

L'interès del Barça en Dodô

L'arribada de Dodô al FC Barcelona podria ser el moviment clau per reforçar la defensa en la pròxima temporada.

Dodô té la capacitat d'oferir competència real a Jules Koundé i la seva habilitat per atacar brindaria més profunditat ofensiva al Barça. Tot i que el club té altres opcions en ment, Dodô es perfila com el candidat ideal per ocupar el costat dret.

La seva incorporació no només enfortiria la defensa, sinó que també milloraria les opcions tàctiques de Hansi Flick, qui busca jugadors versàtils per adaptar-se a diferents estils de joc. Si res no canvia, Dodô podria ser el reforç perfecte per a la banda dreta del Barça, proporcionant qualitat i experiència en una posició clau.