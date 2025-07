Luis de la Fuente no ha demanat el seu fitxatge, però és oficial: del Madrid a la Selecció

Luis de la Fuente ha aconseguit consolidar-se com un dels grans líders de la Selecció Espanyola. La seva feina incansable i els èxits que ha assolit l'han convertit en un referent. Tot i que la seva experiència prèvia no era tan àmplia, va demostrar la seva capacitat de lideratge durant la passada Eurocopa, on va portar Espanya al trofeu.

Malgrat les dificultats, com la decepció patida a la final de la Nations League, Luis de la Fuente continua centrat en el seu pròxim gran objectiu: el Mundial de 2026. Espanya arribarà a la cita amb el cartell de favorit, però tot dependrà de la preparació física dels jugadors i de com el seleccionador plantegi la seva estratègia. Luis de la Fuente ha demostrat que no té por de prendre decisions difícils, com deixar fora de la llista jugadors clau.

Luis de la Fuente i el seu control total sobre la Selecció Espanyola

Luis de la Fuente ha demostrat que la seva autoritat al capdavant de la Selecció Espanyola és absoluta. El seleccionador no es casa amb ningú i ha deixat clar que les convocatòries es basen en els mèrits dels jugadors. La seva fermesa a l'hora de deixar fora de la llista jugadors com Balde, tot i ser dels més destacats al seu club, demostra el seu compromís amb els valors de la Selecció.

La feina de Luis de la Fuente ha estat clau per a la recuperació de l'esperit competitiu a la Selecció, però no tot depèn d'ell. Hi ha decisions que escapen del seu abast, com els recents nomenaments a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Aquests canvis a l'organigrama de la Selecció reflecteixen un moviment de renovació que podria afectar l'estructura de treball de l'equip.

Nous nomenaments a la RFEF: Aitor Karanka al capdavant

Rafael Louzán, president de la RFEF, ha fet canvis importants dins l'organigrama de la Selecció Espanyola. Després de la marxa de Santi Dènia, Louzán ha decidit nomenar Julen Guerrero com el nou entrenador de la Sub-21. Aquesta decisió marca un nou rumb a les categories inferiors de la Selecció, amb Guerrero agafant el relleu per continuar desenvolupant el talent juvenil.

A més d'aquest nomenament, un altre canvi significatiu és la possible incorporació d'Aitor Karanka com a director esportiu de la RFEF. Karanka, exjugador del Real Madrid i mà dreta de Mourinho durant molts anys, es postula per ocupar un càrrec de gran rellevància a la Selecció.