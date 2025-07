Sorpresa, Nico Williams posa una condició per fitxar pel Barça: gir de 180°

Segueixen passant els dies i el fitxatge de Nico Williams pel FC Barcelona segueix sense fer-se oficial. A diferència del que va passar l'estiu passat, en aquesta ocasió totes les informacions apunten en la mateixa direcció: l'atacant té voluntat de vestir la samarreta culer. I l'entitat catalana, per la seva banda, té la disponibilitat i la determinació de pagar els 60 milions d'euros de la seva clàusula

Tanmateix, encara que tot semblava transitar per un camí de roses, no és or tot el que lluu. A principis d'aquesta setmana va transcendir un petit estancament en les negociacions entre el Barça i Nico Williams, quelcom que fins ara no havia succeït. I, de sobte, tot ha canviat el seu curs, situant-se ara en una mena d'incertesa que, no obstant això, no ha dilapidat en absolut la il·lusió

La qüestió és que Nico Williams comença a tenir alguns dubtes de si realment li interessa aterrar a la Ciutat Comtal. El reputat periodista Fabrizio Romano ha corroborat els rumors que van sorgir fa un parell de dies sobre això. El Barça té un trident ofensiu molt establert i el menor dels Williams no vol abandonar casa seva per ser suplent

Nico Williams no ve a escalfar la banqueta del Camp Nou

La posició natural de Nico Williams és la d'extrem esquerre, per on actualment actua un Raphinha en un estat de forma pletòric que no acceptarà ser suplent. Podem sospitar que, per evitar-ho, Flick desplaci el brasiler cap a la mitjapunta, on ja ha jugat alguna vegada, però en aquesta demarcació hi ha overbooking amb Gavi, Fermín i Dani Olmo. I per la dreta juga Lamine Yamal

És a dir, d'entrada sembla complicat trobar un forat per a Nico Williams a l'esquema inicial de Hansi Flick. En tot cas, el Barça buscava un atacant que pogués anar aportant frescor i rotació quan la situació ho requerís. De cap de les maneres es buscava canviar res de l'actual trident, molt arrelat en la filosofia del tècnic teutó

És per això, doncs, que tant a Nico Williams com al seu agent, Félix Tainta, els preocupa no disposar de minuts suficients per continuar desenvolupant-se. D'aquesta manera, abans de donar una resposta definitiva, Nico ha sol·licitat al Barça una resposta honesta sobre el rol que tindrà a l'equip. Un cop els catalans responguin, veurem quina decisió pren Nico Williams

També hi ha qui assegura que un altre dels motius de l'estancament de les negociacions es devia, més aviat, a la incertesa sobre la inscripció. Després dels problemes sorgits aquest curs amb Dani Olmo i Pau Víctor, Nico Williams necessita garanties per estampar la seva signatura