Confirmat, el Barça s'acomiada de Marcus Rashford: 'Fitxarà pel...'

El Barça ha tingut Marcus Rashford a la seva llista d'objectius durant diversos mesos, especialment per reforçar la parcel·la ofensiva. L'extrem anglès, que ha estat una de les grans promeses del futbol europeu, estava considerat una prioritat pel club català. Al gener, el Barça va estar molt a prop d'aconseguir la seva cessió, però les negociacions no van arribar a bon port i ara, el futur de Rashford sembla que prendrà un altre rumb.

Les dificultats del fitxatge de Marcus Rashford pel Barça

Un dels principals obstacles perquè Marcus Rashford fitxés pel Barça ha estat l'elevada exigència econòmica del Manchester United. Tot i que l'extrem anglès no compta per a l'entrenador Amorim, el club anglès no està disposat a deixar-lo marxar sense rebre una compensació de 45 milions d'euros. Aquesta xifra ha estat un impediment perquè el Barça avanci les negociacions, ja que el club català no està disposat a pagar aquesta quantitat per un jugador amb futur incert.

Amb Lamine Yamal, Lewandowski i Raphinha com a titulars, i Ferran Torres, Nico Williams i Roony Bardghji com a suplents, el Barça no té espai per incorporar un davanter com Rashford. L'equip ja compta amb jugadors de qualitat en aquesta posició, cosa que fa encara més difícil la seva incorporació. Amb tot això, el fitxatge de Marcus Rashford pel Barça s'ha vist frustrat.

El Bayern Munic es postula com a destí de Marcus Rashford

Amb el Barça fora de la cursa per Marcus Rashford, l'extrem anglès ha començat a explorar altres opcions. Segons fonts properes al jugador, el Bayern Munic s'ha posicionat com el seu pròxim destí.

El club alemany està disposat a pagar els 45 milions d'euros que exigeix el Manchester United, cosa que ha facilitat les converses. El Bayern veu en Marcus Rashford una excel·lent opció per reforçar el seu atac, i amb un equip competitiu, el jugador anglès té garantit un lloc a la plantilla.

El Bayern Munic s'ha mostrat molt interessat a fitxar Marcus Rashford, qui podria ser una peça clau en el seu projecte per a la 25/26. A més, el club alemany compta amb l'avantatge de participar tant a la Bundesliga com en competicions europees, cosa que representa una gran motivació per a un jugador com Rashford, que busca continuar creixent a nivell internacional.