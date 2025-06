Màxima felicitat al Barça: Joan Laporta confirma la gran notícia de CAT, inesperada

CAT, la mascota del FC Barcelona, s'ha convertit en un dels grans encerts de Joan Laporta. El club català va pensar en la creació d'una figura d'animació que representés els valors de l'entitat i CAT en va ser el resultat. Les seves primeres aparicions no van ser del tot positives, ja que la seva presentació va coincidir amb la ratxa més fluixa de l'equip, però a poc a poc es va anar guanyant el cor de l'afició

Segons diu la web del FC Barcelona, "CAT és un gat salvatge, un felí autòcton de Catalunya que porta a l'ADN tots aquells elements característics del Barça". Es tracta d'una figura que representa perfectament allò que Joan Laporta i el seu equip volien transmetre. I, com ja hem pogut veure al llarg de la temporada passada amb les seves aparicions, el seu èxit ha estat total: s'ha convertit en una nova font d'ingressos

CAT es guanya el cor de Joan Laporta amb el seu èxit

Avui dia, CAT és un símbol d'unió i alegria per a l'aficionat culer. S'ha convertit en un ídol de masses tal com demostren les seves xarxes socials: ja supera el milió de seguidors a Instagram. I no només això, ja que a nivell econòmic el seu tiratge ha estat una grata sorpresa per a Joan Laporta i la directiva, que celebren amb entusiasme la gran acollida que ha tingut

Al llarg de la temporada hem vist CAT acompanyar Joan Laporta a diferents actes institucionals. Va ser present a Sant Jordi i també li va fer entrega de la famosa "Mona" el Dilluns de Pasqua. Però la mascota també s'ha deixat veure celebrant el triplet o corrent per la gespa de Montjuïc amb el germà petit de Lamine Yamal: és un ídol de masses

En un moment de màxima necessitat, Joan Laporta s'ha tret de la màniga una nova 'palanca' per generar ingressos inesperats. El marxandatge de CAT funciona a les mil meravelles tal com demostra la col·lecció llançada el passat 22 d'abril. 2 samarretes, 2 dessuadores, 1 gorra i 2 dissenys diferents de parells de mitjons per als més petits van ser les peces de roba seleccionades; però hi ha molt més

Joan Laporta espera moltes més alegries per part de CAT

Joan Laporta té un pla. "Està valorant el potencial comercial de la mascota CAT, treballant per identificar possibles patrocinadors que puguin estar interessats a vincular la seva imatge directament amb la mascota del Barça". Així queda reflectit a la web del club català, cosa que demostra la importància de CAT en els plans futurs

De moment, el proper repte de Joan Laporta és ampliar el marxandatge disponible de CAT. S'ha parlat de la comercialització de peluixos i objectes similars. Sens dubte, un gran encert, un altre més del millor president de la història del Barça