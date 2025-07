El mercat de fitxatges ja s'ha obert de manera oficial i el primer moviment a confirmar-se té a veure amb el Barça i amb Robert Lewandowski, davanter polonès del club. El Barça té tancats diversos fitxatges, entre els quals destaquen Joan García i Nico Williams, però també volia fitxar el suplent de Robert Lewandowski, que finalment ha trobat nou repte. Així ho confirma Joan Laporta, que assegura que el substitut de Robert Lewandowski no serà fitxat en aquest mercat de fitxatges i que, per tant, s'haurà d'assegurar en el proper.

Robert Lewandowski té contracte en vigor amb el Barça i el club culer no l'obligarà a marxar, sobretot perquè és un dels màxims golejadors de la història culer. "Robert Lewandowski va fer un gran esforç per venir al Barça i ara volem recompensar-li-ho", asseguren fonts del Barça, que tampoc neguen que el club estigui treballant per trobar-li un substitut. Ningú ho amaga al Barça: Flick compta amb Robert Lewandowski, però el davanter polonès cada cop tindrà menys protagonisme i no seguirà al Barça més enllà del pròxim curs.

El Barça, això sí, ja tenia tancat el fitxatge d'un teòric suplent per a Robert Lewandowski, però aquest jugador s'ha cansat d'esperar i ja té nou projecte esportiu. Robert Lewandowski, per tant, continuarà sent el davanter centre titular del Barça i el seu relleu 'natural' serà Ferran Torres, encara que no es descarta que el Barça jugui amb fals '9'. La idea de Hansi Flick va en aquesta direcció i provaria l'egarenc Dani Olmo en aquesta demarcació, que és de les que menys recanvis efectius té actualment.

Oficial: el teòric suplent de Robert Lewandowski passa del Barça, ja té nou equip

El mercat de fitxatges d'estiu ja està que crema i el Barça, més enllà de fitxar Nico Williams o Joan García, també buscava suplent per a Robert Lewandowski. Del dit al fet hi ha un tros i és, justament, el que ha passat en aquest cas, ja que el Barça, condicionat per l'economia, no fitxarà el suplent de Robert Lewandowski. Així doncs, el teòric suplent de Robert Lewandowski no ha pogut esperar i ja té nou equip, segons ha confirmat el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercat de fitxatges.

El teòric suplent de Robert Lewandowski havia de ser el davanter canadenc Jonathan David, que aquesta passada temporada ha brillat al Lille de la Ligue 1 francesa. Jonathan David va estar molt a prop de fitxar pel Barça, però finalment fitxarà per la Juventus, que aquest dimarts va perdre als vuitens de final del Mundial de Clubs contra el Madrid.

El Barça volia que David fos el recanvi 'provisional' de Robert Lewandowski, però el davanter centre no va acabar de convèncer, sobretot perquè el Barça vol esperar Julián Álvarez. Dit això, el Barça es mantindrà ferm amb Robert Lewandowski i 'estalviarà' per trencar la guardiola durant el proper mercat de fitxatges d'estiu, quan es buscarà fitxar Álvarez.