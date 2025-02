Entre Arsenal i Barça, Mikel Arteta el vol, Hansi Flick també: 'El nou Iker...'

La temporada del Barça sota la direcció de Hansi Flick ha estat molt positiva. L'equip ha mostrat una gran dinàmica, destacant amb 116 gols anotats en el que va de curs. A més, ha aconseguit conquerir la Supercopa d'Espanya, derrotant el Real Madrid per 5-2 en una final que quedarà per a la història.

A LaLiga, el Barça lidera la classificació, mentre que també es troba a semifinals de la Copa del Rei i a vuitens de final de la Champions League. Per tant, és evident que Hansi Flick ha aconseguit trobar l'estabilitat en l'equip i ha demostrat que el seu projecte té futur.

Per la seva banda, l'Arsenal també està quallant una gran temporada. Mikel Arteta ha consolidat el seu projecte, mantenint-se competitiu tant a la Premier League com a Europa. Arteta ha aconseguit crear un equip amb una gran solidesa defensiva i una excel·lent transició ofensiva.

No obstant això, malgrat l'esforç dels seus entrenadors, Barça i Arsenal comparteixen una situació peculiar a les seves porteries. Escenari que ha provocat que Hansi Flick i Mikel Arteta centrin els seus esforços en el mateix fitxatge. Juga a LaLiga i promet donar molt de joc aquest estiu.

Hansi Flick i Mikel Arteta es fixen en el mateix porter

Al Barça, Ter Stegen es troba lesionat, la qual cosa va provocar que Iñaki Peña fos el titular durant alguns partits. No obstant això, després de la seva gran actuació a la Supercopa d'Espanya, Wojciech Szczęsny ha acabat per arrabassar-li el lloc al canterà. Un escenari que Hansi Flick vol resoldre fitxant un nou porter.

D'altra banda, l'Arsenal travessa una situació similar. David Raya ha alternat grans actuacions amb errors greus, la qual cosa ha generat incertesa quant a la seva fiabilitat per disputar títols importants. Encara que Raya té qualitat, la seva irregularitat ha estat un tema de preocupació per a Mikel Arteta, qui sap que necessita un porter fiable per seguir lluitant per grans èxits.

Barça i Arsenal, a per Joan García

Davant aquestes situacions, tant Hansi Flick com Mikel Arteta han posat la seva mirada en Joan García, guardià del RCD Espanyol, al qual molts veuen com 'el nou Iker Casillas'.

El porter de 23 anys ha destacat aquesta temporada amb l'equip perico, demostrant gran solidesa sota els pals i realitzant intervencions clau. El seu rendiment ha cridat l'atenció de grans clubs d'Europa, que el veuen com una gran promesa per al futur.

Joan García està vivint una temporada espectacular, amb grans actuacions que han reforçat la seva reputació. A més, tot indica que el porter podria ser convocat per la selecció espanyola en la pròxima llista, la qual cosa augmentaria encara més la seva visibilitat en el futbol internacional.

El futur de Joan García està en l'aire

El futur de Joan García sembla brillant i tant el Barça com l'Arsenal el tenen en el seu radar. El porter podria fer el salt a un equip d'elit en un futur proper.

La situació a la porteria del Barça i de l'Arsenal podria accelerar el seu fitxatge i el seu rendiment al RCD Espanyol vaticina que el seu futur serà molt prometedor.