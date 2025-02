L'última hora de Fede Valverde és definitiva: el cop ha sonat al vestidor del Madrid

Fede Valverde s'ha convertit en una de les inversions més rendibles del Real Madrid. L'uruguaià va arribar per tan sols 5 milions d'euros, però avui és considerat un dels millors jugadors del moment en la seva posició.

La polivalència de Valverde és única, no només per la quantitat de posicions en què pot jugar, sinó per l'altíssim nivell que ofereix en cadascuna d'elles. La seva capacitat per adaptar-se i sobresortir ha estat clau per al Real Madrid en molts moments d'aquesta temporada.

Fede Valverde: un pivot complet i un lateral sorprenent

Fede Valverde ha demostrat ser el millor comodí possible per a Carlo Ancelotti. Com a pivot, la seva capacitat per recuperar pilotes i el seu desplegament físic el fan indispensable al centre del camp. Mentre que com a interior o extrem, la seva arribada a l'àrea rival i la seva capacitat de definició es destaquen, aportant molt a l'atac.

Però el que més ha sorprès a tothom és la seva adaptació al lateral, una posició en què ha destacat per la seva velocitat i arribada a l'àrea. Fede Valverde s'ha convertit en un "avió per la banda", mostrant una versatilitat que pocs jugadors al món tenen. És per això que la decisió de Carlo Ancelotti sembla ser ferma, provocant nerviosisme al vestidor del Real Madrid.

Carlo Ancelotti ho té clar: Fede Valverde seguirà com a lateral

Encara que Dani Carvajal és indiscutible al carril dret quan es recuperi de la seva lesió, la situació amb Lucas Vázquez sembla més incerta. I és que tot fa indicar que Carlo Ancelotti té la intenció de mantenir Fede Valverde com a titular al lateral dret, fins i tot quan Lucas estigui disponible per jugar.

Aquesta decisió no ha estat ben rebuda per Lucas Vázquez, qui veu com les seves oportunitats per jugar en els partits importants del Real Madrid es van reduint. La competència al lateral dret és ferotge i Valverde ha deixat clar que la seva versatilitat li permet ocupar aquesta posició amb gran èxit.

Lucas Vázquez, amb menys opcions al Real Madrid

La decisió de Carlo Ancelotti de mantenir Fede Valverde al lateral dret podria deixar Lucas Vázquez amb menys oportunitats. Tot i ser de confiança per a l'italià, el '17' ha vist com el seu paper ha disminuït. És més, aquesta decisió de Ancelotti podria afectar directament el seu futur, ja que hi ha diverses fonts que indiquen que el Sevilla va darrere dels seus passos.

De moment, amb la temporada avançant, Fede Valverde continua demostrant que és un dels jugadors més importants per a Carlo Ancelotti. La seva polivalència i el seu nivell en diverses posicions fan que sigui una peça clau per al Real Madrid en tots els fronts.

No obstant això, mentre Fede Valverde continua brillant, la situació amb Lucas Vázquez es torna cada dia més complicada. Veurem què decideix fer el Real Madrid de cara al pròxim mercat de fitxatges amb un dels seus capitans.