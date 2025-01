Mikel Arteta prepara 65 milions i el Barça respon: 'Tenim fitxat a...'

El Arsenal, dirigit pel tècnic Mikel Arteta, ocupa el segon lloc de la classificació de la Premier League. Actualment, els 'gunners' estan a 6 punts del líder, però amb un gran problema a la vista, acumulen fins a 7 baixes per lesió. El conjunt londinenc pateix una plaga de lesions i es complica les seves aspiracions de lliga, per la qual cosa Arteta busca noves incorporacions com a solució d'emergència.

El Arsenal no guanya la Premier League des de l'any 2003 i en les últimes temporades ha patit el domini del City de Guardiola. I ara, els d'Arne Slot, amb sis punts de diferència i un partit menys, van rumb d'arrabassar-li un any més la Premier. Per acabar-ho d'adobar, peces clau com Saka o Ben White s'han perdut molts partits.

Per a Mikel Arteta, la situació de l'equip és preocupant tenint en compte que de banqueta van curts. És per això que ha llançat un missatge clar a la directiva: cal fitxar si el Arsenal vol arribar amb garanties a la part final de la temporada. I, per sorpresa de tothom, el club anglès s'ha fixat en el Barça.

Mikel Arteta mira al Barça

Al llarg de la temporada, el Arsenal ha patit absències en defensa com les de Ben White, Ricardo Calafiori o William Saliba. És cert que actualment la infermeria a poc a poc es va buidant, però malgrat això, Mikel Arteta ha demanat reforços. Concretament, l'entrenador basc del Arsenal ha posat el seu focus en el Barça i en un dels seus centrals.

Recordem que, ara mateix, Deco està duent a terme diverses renovacions clau per al futur del FC Barcelona: aquesta és la seva prioritat. En aquest sentit, la darrera setmana va oficialitzar la renovació d'Araújo després dels rumors que el vinculaven amb la Juventus i amb el Arsenal. El central uruguaià ha signat fins al 2031, però la seva clàusula de 65 milions sembla ser una invitació a sortir que Mikel Arteta no vol desaprofitar.

El Barça respon a allò de Ronald Araújo i el Arsenal

Ronald Araújo ha renovat, això és cert, però compta amb una clàusula de rescissió de només 65 milions, xifra assequible per a alguns clubs europeus. Arteta ha posat el focus d'interès en el central del Barça i en la direcció esportiva culé saben que serà difícil retenir Araújo. És per això que Laporta, Flick i Deco ja han buscat una solució.

El Barça ha treballat durament últimament pensant en la sortida de Ronald Araújo i ha arribat a un acord amb Jonathan Tah. La jugada estratègica del Barça és brillant en el sentit que Tah arriba com a agent lliure mentre que Araújo podria ser traspassat per 65 milions. Una resposta de la més encertada davant el que podria ser el fitxatge del charrúa pel quadre anglès.