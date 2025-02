Pep Guardiola paga més de 100 milions, s'acomiada del Barça: Fitxatge TOP per al City

La temporada actual ha estat especialment desafiant per al Manchester City de Pep Guardiola. L'equip va patir una dolorosa eliminació a la Champions League a mans del Real Madrid, amb un contundent 3-1 al Santiago Bernabéu, on Kylian Mbappé va brillar amb un hat-trick. A més, a la Premier League, els 'citizens' es troben lluny dels llocs de cap, acumulant derrotes inesperades i mostrant una defensa fràgil.

Malgrat els resultats adversos i les crítiques rebudes, Guardiola no contempla la dimissió. Recentment, va renovar el seu contracte fins al 2027, demostrant el seu compromís amb el projecte del Manchester City. El tècnic català ha manifestat la seva intenció de revitalitzar la plantilla i corregir el rumb de l'equip.

Reestructuració al Manchester City: l'aposta per Florian Wirtz

Amb l'objectiu de revertir la situació, Guardiola planeja una reestructuració significativa en el pròxim mercat de fitxatges. Una de les prioritats és la incorporació de Florian Wirtz, jove estrella del Bayer Leverkusen. El mitjapunta alemany, de 21 anys, ha destacat per la seva visió de joc, capacitat golejadora i versatilitat al camp.

Encara que el Barça havia mostrat interès en Florian Wirtz, posicionant-se inicialment com a favorit per al seu fitxatge, la situació ha canviat dràsticament. El Manchester City ha pres la davantera en preparar una oferta que supera els 100 milions d'euros per assegurar els serveis de l'alemany. Aquesta xifra representa una inversió significativa, però reflecteix la determinació de Guardiola per reforçar la seva plantilla amb jugadors de primer nivell.

Florian Wirtz: el nou far del Manchester City

La possible arribada de Florian Wirtz a l'Etihad Stadium no només aportaria frescor i talent al mig del camp, sinó que també oferiria a Guardiola una peça clau per construir el seu nou projecte. L'alemany té el potencial de convertir-se en el líder de l'equip, prenent el relleu de figures com Kevin De Bruyne, el futur del qual al club és incert. A més, la joventut de Wirtz garanteix una projecció a llarg termini, alineant-se amb la visió de sostenibilitat esportiva que busca el Manchester City.

Per a Florian Wirtz, l'oferta del Manchester City representa una oportunitat inigualable. Unir-se a un club de l'elit mundial, sota la direcció d'un entrenador de tal calibre, és una proposta difícil de rebutjar. Encara que el Barça oferia un projecte atractiu, la combinació de l'ambició esportiva i l'oferta econòmica del City ha inclinat la balança a favor dels anglesos.