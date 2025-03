Deco pren nota davant la Real Sociedad, millor que Zubimendi: fitxatge TOP per al Barça

Avui es disputa un encontre clau a LaLiga entre el Barça i la Real Sociedad: l'equip culé necessita guanyar per col·locar-se líder en solitari. La Real, però, aterra a la Ciutat Comtal amb nombroses baixes importants que han condicionat el seu plantejament, obligant Imanol Alguacil a fer malabars en la seva alineació. Per la seva banda, Flick ha presentat un onze amb algunes rotacions, però mantenint el trident ofensiu a la punta d'atac.

L'intensitat està sent protagonista en la primera meitat i els visitants s'han quedat amb un jugador menys després de l'expulsió d'Elustondo. A més, ambdós equips ja han disposat de clares ocasions de gol, fent vibrar l'afició de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Gerard Martín i Casadó han estat els que han encertat, posant el 2 a 0 abans del descans.

Això sí, malgrat l'espectacle sobre la gespa, el focus d'atenció ha recaigut sobre Deco, el director esportiu del Barça, que segueix atent cada moviment des de la llotja.

Deco, protagonista

Deco està plenament immers en la planificació esportiva de la pròxima temporada, i en aquestes últimes setmanes s'ha reunit diverses vegades amb Hansi Flick per definir prioritats. Precisament, l'entrenador alemany va deixar clar en aquestes reunions que reforçar la posició de pivot defensiu no és urgent, descartant de facto la possible incorporació del desitjat Zubimendi. Flick confia plenament en Marc Casadó i Frenkie de Jong, dos jugadors que han demostrat sobradament la seva vàlua per cobrir aquest rol.

Així doncs, Deco té la ment posada en altres prioritats assenyalades directament per Flick, especialment en els laterals. Tant Jules Koundé com Alejandro Balde són fonamentals, però cap dels seus suplents, Héctor Fort ni Gerard Martín, han assolit el nivell exigit per oferir garanties quan toca donar descans.

Flick ha insistit molt en aquest aspecte, sol·licitant un jugador jove però amb experiència suficient per oferir rendiment immediat. Per això, Deco està prestant especial atenció avui al rendiment del prometedor lateral Jon Aramburu, jugador revelació de la Real Sociedad aquesta temporada.

Jon Aramburu, el nou desig de Deco

Aramburu, de només 21 anys, s'ha convertit en una peça clau de l'esquema txuri-urdin gràcies a la seva capacitat defensiva i la seva projecció ofensiva constant. La seva velocitat, excel·lent posicionament i bon maneig de les dues cames han cridat poderosament l'atenció del Barça, que el segueix des de fa mesos.

El seu valor actual de mercat ronda els 12 milions d'euros segons Transfermarkt, encara que el seu potencial i creixement en aquesta temporada suggereixen que aquesta xifra podria augmentar considerablement. En el que va de curs, Aramburu ha disputat pràcticament tots els partits de la Real Sociedad, convertint-se en imprescindible per a Imanol.

L'operació és complexa però accessible econòmicament per al Barça. El seu fitxatge seria estratègic, oferint una competència real i garanties de descans per a Koundé i Balde. Deco està decidit a donar prioritat a aquest moviment, i partits com el d'avui, contra rivals de primer nivell, són els que marquen el futur immediat de jugadors com Aramburu.