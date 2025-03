Mikel Arteta li diu a Raphinha, fitxatge sorpresa: 'El teu amic se'n va al Barça'

Mikel Arteta està conformant una plantilla competitiva i els resultats a la Premier League ho demostren. L'espanyol està fent que el seu equip funcioni de la millor manera possible i s'ha convertit en candidat a tot a Anglaterra. Només per darrere del Liverpool, els d'Arteta estan fent el possible per fer-se amb la major quantitat de títols possibles.

Paral·lelament, Hansi Flick ha fet que el Barça torni a il·lusionar a tots els aficionats i l'estadi torna a estar ple. Els futbolistes de l'alemany han fet un pas endavant i tots estan traient la seva millor versió. Ara, Raphinha, que probablement està sent el més determinant de l'equip català, rebrà una grata sorpresa per part de Mikel Arteta.

La temporada de Raphinha

Raphinha va arribar al Barça el 2022 per 58 milions d'euros, gairebé 10 quilos per sobre del seu valor de mercat en aquell moment. Tenint en compte que se'l va fitxar en un mal moment econòmic del club, s'esperava que fos la solució a tots els problemes. Per desgràcia per als culers, a l'extrem li ha costat molt adaptar-se al conjunt de la Ciutat Comtal i no ha mostrat el seu millor futbol fins aquest any.

Amb l'aparició de Lamine Yamal, Xavi Hernández va readaptar Raphinha a la banda esquerra, però jugar enganxat a la línia no és el punt fort del davanter. En començar a moure's per l'interior de la banda esquerra, el brasiler sí que es va convertir en tota una revelació. Ara, sota les ordres de Hansi Flick, està sent un dels davanters més determinants del món.

Encara que té contracte fins al 2027, es preveu que estarà molts anys més al Barça, ja que ambdues parts volen prolongar el vincle. Això sí, malgrat que la seva continuïtat està assegurada, el Barça continua pensant a reforçar la seva posició. I, en aquest sentit, el seu gran amic i estrella de l'Arsenal, Gabriel Martinelli, està en l'òrbita culer.

Gabriel Martinelli, el soci de Raphinha, sona per al Barça

Mikel Arteta compta amb Gabriel Martinelli a les seves files, un dels extrems esquerres més cotitzats del moment. L'atacant és amic de Raphinha i cada cop sona més als despatxos de la Ciutat Comtal. Amb un valor de mercat de 55 milions d'euros, el Barça està disposat a oferir 45 quilos.

Gabriel Martinelli destaca per ser un extrem molt veloç, amb una tècnica molt depurada i amb gran capacitat per regatejar en espais reduïts. Va arribar a l'Arsenal fa ja diversos anys, però el Barça sempre ha estat molt pendent de la seva progressió. I ara que no travessa el seu millor moment amb Mikel Arteta, Raphinha podria intentar convèncer-lo perquè s'uneixi al FC Barcelona.

Si l'interès en Gabriel Martinelli continua creixent, és probable que Mikel Arteta hagi de buscar un recanvi de qualitat per a la banda esquerra. Durant els pròxims mesos sabrem si Raphinha tindrà competència o no.