El nou Sergio Ramos sona per al Real Madrid: Florentino Pérez activa el seu fitxatge

El Real Madrid acumula una sèrie de baixes en la seva defensa que han fet que Florentino Pérez es fixi en el nou Sergio Ramos. El de Camas va marcar una època al Bernabéu i potser va marxar massa aviat. Des de llavors, els blancs sospiren per trobar un central amb característiques similars a les de Ramos.

Com dèiem, el primer cop per a la defensa del Real Madrid va arribar amb la lesió de Rüdiger, qui va patir una ruptura al bíceps femoral durant el partit contra l'Espanyol. La seva recuperació s'estima al voltant de dues o tres setmanes. Posteriorment, David Alaba es va unir a la llista de lesionats amb una lesió a l'adductor de la cama esquerra, cosa que també el mantindrà fora unes dues o tres setmanes.

Amb aquestes dues absències, Florentino Pérez es veu en la necessitat de reforçar la seva defensa, especialment amb les baixes a llarg termini d'Éder Militao i Dani Carvajal. Tots dos s'estan recuperant de les seves respectives ruptures al lligament creuat. Davant aquesta situació, Florentino Pérez ha començat a posar en marxa el seu pla per renovar la defensa: vol el nou Sergio Ramos.

Florentino Pérez troba el nou Sergio Ramos

El president del Real Madrid ha posat el focus en un dels centrals més cotitzats de la Premier League: Dean Huijsen. El defensa espanyol de 19 anys que milita al Bournemouth d'Andoni Iraola, ha cridat l'atenció del club blanc pel seu rendiment destacat. Huijsen, format a les categories inferiors del Màlaga, ha estat considerat com un dels defensors més talentosos de la seva generació.

La seva joventut, la seva capacitat per llegir el joc, la seva fortalesa física i la seva qualitat en la sortida de la pilota han fet que Florentino Pérez somiï amb el seu fitxatge. A més, el mateix Dean Huijsen ha confessat en més d'una ocasió la seva admiració per Sergio Ramos, per la qual cosa encaixaria perfectament en els plans del Real Madrid. En aquest sentit, el club blanc ha seguit molt de prop la seva evolució i està avaluant el seu traspàs com una opció de futur.

Dean Huijsen, una opció viable per al Real Madrid

La situació actual de les lesions en la defensa del Real Madrid ha accelerat l'interès per Dean Huijsen. Tot i ser jove, el central del Bournemouth ja ha demostrat tenir la maduresa necessària per afrontar partits d'alt nivell. El seu contracte amb l'equip anglès li permet sortir si arriba una oferta important, així que Florentino Pérez estaria disposat a negociar per ell en el pròxim mercat de fitxatges.

Dean Huijsen ante las preguntas de DAZN: "¿Ídolo de la infancia? Sergio Ramos" | Test Erasmus FC

El fitxatge de Huijsen seria una inversió a llarg termini, que permetria al club enfortir la seva defensa per als pròxims anys. Tot i que el preu pel defensa podria ser elevat, el Real Madrid veu en ell una peça clau per construir una defensa sòlida de cara al futur. De moment, el seu valor de mercat és de 18 milions.

Amb les baixes de Rüdiger, Alaba, Militao i Carvajal, el Real Madrid s'enfronta a un desafiament important en la defensa. Florentino Pérez treballa per assegurar que el club pugui comptar amb efectius de garanties a llarg termini. El fitxatge de Dean Huijsen podria ser el primer pas per garantir una defensa sòlida i oblidar definitivament a Sergio Ramos.