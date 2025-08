Ni Dani Ceballos, ni Rodri, ni Vitinha: gran notícia al Madrid, és el nou Kroos

El Real Madrid s'ha marcat com a prioritat trobar un organitzador de joc capaç d'omplir el buit que va deixar Kroos a la zona medul·lar del Bernabéu. El migcampista alemany va penjar les botes fa poc més d'un any i la seva absència s'ha notat en cada partit. No només ordenava el joc, també imposava el ritme, aportant equilibri i claredat a cada possessió.

Amb una precisió quirúrgica, Kroos dominava els temps del partit des de qualsevol lloc del camp. Ja fos en curt o en llarg, poques vegades prenia una mala decisió. El seu talent i jerarquia el van convertir en una llegenda del Bernabéu.

Tanmateix, el Real Madrid no va reaccionar com s'esperava després de la seva marxa. Florentino Pérez va decidir no fitxar cap substitut directe, confiant que Modric, amb 39 anys, i Dani Ceballos poguessin assumir aquest rol. Una aposta arriscada que, amb el temps, ha demostrat no ser la més encertada.

Ara, amb Xabi Alonso al capdavant, el club està decidit a resoldre aquest problema. El tècnic basc vol comptar amb un migcampista que pugui assumir aquest rol amb naturalitat i personalitat. Per això, el club explora tant el mercat com les opcions internes.

Dani Ceballos, Rodri i Vitinha, els favorits

Pel que fa a fitxatges, els noms de Rodri i Vitinha són els que més agraden a tots els nivells. Tots dos encaixen a la perfecció en el perfil buscat i aportarien el que l'equip necessita. El problema està en els seus preus, inassumibles en aquests moments.

Mentrestant, a nivell intern, la figura de Dani Ceballos ha guanyat força com a possible hereu de Kroos. L'utrerà entén el joc i té qualitat, però no acaba d'oferir garanties en els partits més exigents. Les seves irregularitats impedeixen que es consolidi com un fix a l'onze.

I just quan tot semblava estancat, ha aparegut un nom inesperat. Xabi Alonso ha sorprès tothom traient-se un as de la màniga durant els entrenaments de pretemporada. Es tracta de Thiago Pitarch, un jove de 17 anys que ha enamorat el cos tècnic.

Thiago Pitarch, el nou Kroos

Thiago Pitarch actua com a pivot i destaca per la seva intel·ligència tàctica. Té una gran capacitat per distribuir el joc i mantenir la calma en situacions de pressió. La seva visió de joc i precisió en la passada recorden, inevitablement, a Toni Kroos.

No només sap organitzar, també és capaç de trencar línies amb un simple toc. En espais reduïts es mou amb soltura i mai s'amaga. Thiago Pitarch és el típic pivot que dona equilibri a l'equip i fa millors als que l'envolten.

De moment, Thiago Pitarch ja ha estat cridat per Xabi Alonso per entrenar amb el primer equip. Aquesta confiança primerenca diu molt del que el tècnic espera d'ell a mig termini. Caldrà veure si tindrà minuts aquesta temporada o si la seva explosió encara necessita una mica més de temps.

Però una cosa està clara: el Real Madrid ha trobat a casa un diamant en brut. Thiago Pitarch ja és considerat el nou Kroos a Valdebebas. I tot apunta que la seva història al primer equip no ha fet més que començar.