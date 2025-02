Jamal Musiala, migcampista considerat com un dels millors del món, ha renovat amb el Bayern de Munic fins al juny de 2030 i no fitxarà pel Barça. L'interior alemany havia sonat per fitxar pel Barça, però aquesta renovació li tanca les portes del club culer, almenys a curt termini. Amb gairebé 200 partits oficials amb el Bayern, Jamal Musiala renova amb el club alemany i, per tant, obliga el Barça a moure fitxa per reforçar-se: anunci oficial amb sorpresa inclosa.

Jamal Musiala es queda al Bayern, Joan Laporta activa un fitxatge que deixa tocats a Pedri i a Gavi: "Ja oficial..."

Anunci oficial del Barça després del cas Jamal Musiala: 'Ni Pedri ni Gavi hi seran...'

Amb el futur de Fermín López en l'aire, el Barça ha estat ràpid i ha tancat un nou fitxatge després de la renovació de Jamal Musiala, futbolista del Bayern de Munic. Jamal Musiala seguirà al Bayern i el Barça, per petició de Hansi Flick, ha fet un esforç per seure amb Frenkie de Jong, qui està disposat a renovar el seu contracte. El seu agent ja és a Barcelona, per la qual cosa es veurà amb el Barça de Laporta per avançar en una renovació que es tancaria fins al 30 de juny de 2030.