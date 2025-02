Oficial, acord entre Alexander Isak i el Newcastle: Deco prepara la seva arribada al Barça

Deco està en plena recerca d'un relleu per a Robert Lewandowski al FC Barcelona. Encara que el davanter polonès continuarà una temporada més a 'Can Barça', la seva edat comença a passar factura i el club sap que necessita començar a planificar el futur. Entre els noms que estan a la llista de possibles fitxatges per a aquesta posició, un dels més destacats és Alexander Isak, ariet del Newcastle.

La temporada d'Alexander Isak

Alexander Isak està tenint una temporada excel·lent a la Premier League. El davanter suec, amb la seva capacitat física i tècnica, ha aconseguit registrar fins ara 17 gols i repartir 5 assistències. El seu estil de joc combina velocitat, potència i una excel·lent capacitat per posicionar-se a l'àrea, cosa que li ha permès brillar en una de les lligues més competitives del món.

Isak no només és un golejador, sinó també un jugador intel·ligent amb gran visió de joc, capaç d'assistir i associar-se bé amb els seus companys. La seva polivalència li permet jugar en diverses posicions ofensives, cosa que el converteix en una opció atractiva per a qualsevol equip d'elit. Deco ho sap i el vol jugant al Camp Nou.

L'acord d'Alexander Isak

Segons apunta Toni Juanmartí, periodista de 'Sport', existeix un acord verbal entre Alexander Isak i el Newcastle que afecta directament el Barça. El davanter suec té la garantia per part del club anglès de poder sortir a l'estiu. Deco, conscient de la situació, entrarà en la subhasta i ja ha contactat amb el seu entorn.

Aquest enteniment preliminar podria aplanar el camí perquè l'ariet es traslladi a Barcelona. Un moviment que enfortiria la davantera del Barça a llarg termini. No obstant això, aquest possible fitxatge no està exempt d'obstacles.

El primer és el preu del jugador. El Newcastle no deixarà anar a Alexander Isak per menys de 100 milions d'euros, cosa que converteix el seu fitxatge en una inversió considerable. Encara que Deco i el Barça estan disposats a valorar aquesta despesa, els diners continuen sent un factor important a considerar en les negociacions.

La Champions League pot ser decisiva

Un altre contratemps que podria frenar la sortida d'Alexander Isak seria la classificació del Newcastle per a la Champions League 2025/26. El davanter suec tindria clar que la seva decisió de sortir del club dependrà en gran mesura del seu creixement esportiu.

Si el club anglès aconsegueix la classificació per a la pròxima edició de la màxima competició europea, Isak podria decidir quedar-se. D'aquesta manera, el futur d'Alexander Isak i el seu possible fitxatge pel FC Barcelona dependran també dels èxits de l'equip anglès en la present temporada.

Malgrat els obstacles, l'interès del Barça en Alexander Isak continua sent fort. Si el Newcastle no aconsegueix classificar-se per a la Champions League i el club aconseguís negociar el preu, el davanter suec podria convertir-se en una peça clau per al futur del Barça. Les pròximes setmanes seran claus per veure si el fitxatge acaba fent-se efectiu, encara que tot apunta que el club blaugrana no el deixarà escapar.