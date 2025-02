Penedit d'anar al Betis, Vitor Roque presenta una altra oferta al Barça: 'Me'n vaig al...'

Vitor Roque va arribar al Barça com el davanter promesa del Brasil, fitxat de l'Athletico Paranaense amb 18 anys va ser una incorporació avalada per Deco. El club blaugrana va pagar 30 M Euros pel seu fitxatge més una xifra similar en variables. El davanter va signar contracte fins al 2031 amb una clàusula de 500M euros, el davanter arribava amb una gran aureola de golejador que havia de ser el successor de Lewandowski.

Res més lluny de la realitat, el fitxatge de Vitor Roque va acabar sent un gran fiasco, va passar en temps rècord de ser una il·lusió a convertir-se en problema majúscul. El davanter va arribar com una estrella en potència i Xavi amb prou feines va comptar amb l'atacant rebaixant-lo a un futbolista de fons d'armari. Xavi sempre va preferir altres incorporacions abans que la de Vitor Roque, al qual va relegar a l'ostracisme.

Amb l'arribada de Flick al Barça, el davanter esperava que la seva sort canviés i pogués tenir la possibilitat de guanyar-se la confiança del nou tècnic alemany. Durant la pretemporada el brasiler no es va guanyar la confiança de Hansi Flick el qual va preferir utilitzar jugadors acabats d'arribar com Pau Victor. Flick va acabar descartant-lo per al primer equip i se li va buscar una sortida, via cessió, el Real Betis va ser el seu destí.

El Real Betis aposta per Vitor Roque

Vitor Roque va donar el seu vistiplau al fitxatge pel Betis el qual obtenia la seva cessió procedent del Barça de Flick. Després del seu fracassat pas pel conjunt blaugrana, el brasiler començava una nova etapa plena d'il·lusió per poder demostrar el seu potencial. Pellegrini li va donar minuts arribant a jugar un total de 30 partits entre Lliga, Uefa Conference League i Copa del Rei anotant un total de 7 gols.

No obstant això, Vitor Roque ha anat perdent protagonisme al Betis, Pellegrini no ha quedat satisfet amb el rendiment de l'atacant. Tant és així que el Betis ha fitxat al mercat d'hivern a dos davanters davant la falta de gol, Cucho Hernández i el brasiler Antony. En conseqüència, la situació de Vitor Roque al Betis ha donat un gir significatiu passant d'indiscutible a perdre la titularitat.

Tractant d'aprofitar aquesta situació, el Palmeiras busca fer-se amb els seus serveis abans del 28 de febrer quan finalitza el mercat al Brasil. El Palmeiras està decidit a apostar fort per Vitor Roque però abans està sondejant que l'operació sigui factible. Per a això el Betis hauria de donar l'OK trencant la cessió de 2 anys amb el Barça.

El Palmeiras estaria disposat a pagar fins a 28 M Euros per Vitor Roque. Ara la pilota està a la teulada de l'equip verd-i-blanc el qual esperaria algun tipus de compensació econòmica del Barça si es trenca la cessió per la venda del davanter. El Betis té clar que no exercirà la seva opció de compra ni el Barça està per la labor de repescar el davanter.